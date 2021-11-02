"Заря" попытается одержать вторую победу в турнире.

В рамках 4-го тура группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" сыграет против софийского ЦСКА.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Заря - ЦСКА.

Букмекеры считают "Зарю" фаворитом домашнего матча.

На победу луганского клуба дается коэффициент 2,14, на ничейный результат - 3,45, а на победу ЦСКА - 3,40.

На то, что "Заря" наберет очки на своем поле, можно поставить с коэффициентом 1,32, тогда как на то, что гости не проиграют - 1,71.

Заря - ЦСКА: перед матчем

Матч "Заря" - ЦСКА София пройдет 4 ноября в Запорожье. Начало - в 19.45.

После первого круга "Заря" набрала 3 очка и занимает в группе С третье место. У ЦСКА - 1 балл и последняя строчка. Лидирует "Буде-Глимт" (7 очков), на втором месте - "Рома" (6 очков).

В 3-м туре "Заря" в гостях обыграла ЦСКА со счетом 1:0 благодаря голу Аллахьяра Сайядманеша.

К новой встрече "Заря" подошла в хорошем настроении - в рамках УПЛ луганчане на выходных разгромили "Металлист 1925" со счетом 6:1. ЦСКА в своем чемпионате уступил "Локомотиву" (Пловдив) со счетом 1:3, продлив серию без побед до трех игр.

Судить матч будет финская бригада арбитров. Главным рефери назначен Петри Вильянен.

Автор: Антон Дударь