Карим Бензема получил травму во время тренировки.

Нападающий сборной Франции Карим Бензема пропустит по меньшей мере первый матч на ЧМ-2022 против Австралии, сообщает L’Equipe.

Форвард преждевременно покинул тренировку из-за повреждения, детали травмы не уточняются. По данным RMC Sport, участие Бензема на турнире под угрозой.

На ЧМ-2022 Франция сыграет в группе D с командами Австралии, Дании и Туниса. Поединок Франция - Австралия пройдет 22 ноября в 21.00 по киевскому времени.

Видео дня

Ранее главный тренер французов Дидье Дешам объявил заявку своей команды на мундиаль. Из-за травм турнир точно пропустят Поль Погба и Н'Голо Канте.

Добавим, что Бензема является действующим обладателем "Золотого мяча".

ЧМ-2022 по футболу: что нужно знать о турнире

20 ноября турнир начнется матчем Катар - Эквадор. 18 декабря будет сыгран финал. Титул чемпионов будут защищать французы.

В Украине поединки ЧМ-2022 по футболу можно будет посмотреть на канале "Суспільне Спорт" и медиасервисе MEGOGO.

Букмекеры определили фаворита мундиаля.

Турнир окутан скандалами, в частности президент ФИФА Джанни Инфантино даже попытался оправдаться за критику от общества.

Власти Катара запретили продажу пива на стадионах.