Сборная Франции потеряла двух полузащитников, которые были лидерами команды на победном ЧМ-2018.

Тренерский штаб национальной сборной Франции во главе с Дидье Дешамом огласил финальный список футболистов, которые поедут в Катар на предстоящий чемпионат мира по футболу.

В заявку Франции, которая является действующим чемпионом мира, вошли 25 игроков.

На ЧМ-2022 не поедут травмированные хавбеки Н'Голо Канте и Поль Погба, которые были ведущими игроками сборной Франции на турнире 2018 года. В свою очередь снова выступит на мировом первенстве обладатель "Золотого мяча-2022" Карим Бензема. Также в линию атаки были вызваны Усман Дембеле, Оливье Жиру, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе и Кристофер Нкунку.

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Заявка Франции на ЧМ-2022

Вратари: Альфонс Ареоля ("Вест Хэм", Англия), Уго Льорис ("Тоттенхэм", Англия), Стив Манданда ("Ренн").

Защитники: Люка Эрнандес ("Бавария", Германия), Тео Эрнандес ("Милан", Италия), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Ибраима Конате ("Ливерпуль", Англия), Жюль Кунде ("Барселона", Испания), Бенжамен Павар ("Бавария", Германия), Вильям Салиба ("Арсенал", Англия), Дайо Упамекано ("Бавария", Германия), Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед", Англия).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга ("Реал", Испания), Юссуф Фофана ("Монако"), Маттео Гендузи ("Марсель"), Адриен Рабьо ("Ювентус", Италия), Орельен Тчуамени ("Реал", Испания), Жордан Верету ("Марсель"), Кингсли Коман ("Бавария", Германия), Усман Дембеле ("Барселона", Испания).

Нападающие: Карим Бензема ("Реал", Испания), Оливье Жиру ("Милан", Италия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Кристофер Нкунку ("Лейпциг", Германия).

Отметим, что ЧМ в Катаре станет для французов 16-м мировым первенством. Франция регулярно входила в разряд фаворитов, поэтому успехи у команды внушительные: две бронзы (1958, 1986), серебро (2006) и два золота (1998, 2018). Очень интересно, что команда Дидье Дешама покажет на этот раз, если учесть, что в полузащите не будет лидеров и важных игроков прошлого турнира - Поля Погба и Н'Голо Канте.

На ЧМ-2022 сборная Франции выступит в группе D. Там они сразятся за путевку в 1/8 финала мундиаля с командами Австралии, Дании и Туниса.

Первый матч на турнире Франция сыграет 22 ноября против Австралии.

ЧМ-2022: что нужно знать о турнире

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе" в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

Впервые в истории финальная часть первенства планеты по футболу состоится на Ближнем Востоке. Также ЧМ-2022 станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в Катаре, где температура воздуха летом достигает отметки более 40 градусов Цельсия.

Мундиаль в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 команды. Начиная с 2026 года, турнир будет собирать сразу 48 лучших команд мира.

В Украине матчи ЧМ-2022 по футболу можно будет посмотреть на канале "Суспильне Спорт" и медиасервисе MEGOGO.

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