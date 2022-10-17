Карим Бензема выиграл свой первый "Золотой мяч" в карьере.

В понедельник, 17 октября, в Париже состоялась торжественная церемония вручения "Золотого мяча-2022" – приза лучшему футболисту календарного года от французского журнала France Football.

Награду получил нападающий мадридского "Реала" и национальной сборной Франции Карим Бензема.

В борьбе за приз Карим Бензема опередил Садио Мане и Кевина Де Брюйне, занявших второе и третье места.

Видео дня

34-летний форвард "Реала" впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча".

В этом году Карим Бензема выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов УЕФА, стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

С 15 голами в 12 играх Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов прошлого. Всего за прошлый сезон Карим сыграл 46 матчей в составе "Реала", в которых отличился 44 забитыми голами и 15 результативными передачами.

"Золотой мяч-2022": топ-10 по итогам голосования

10. Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити")

9. Лука Модрич (Хорватия, "Реал")

8. Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал")

7. Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал")

6. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)

5. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")

4. Роберт Левандовски (Польша, "Барселона")

3. Кевин Де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити")

2. Садио Мане (Сенегал, "Бавария")

1. Карим Бензема (Франция, "Реал")

Добавим, что главную женскую награду года во второй раз подряд получила представительница "Барселоны" Алексия Путельяс. Награду ей вручил Андрей Шевченко, который перед этим напомнил мировому сообществу о войне России против Украины.

"Это очень сложный момент для всех украинцев с тех пор, когда война началась. Я очень горжусь тем, как моя страна защищается и воюет за свободу против врага. Я вовлечен во многие гуманитарные и медицинские проекты вместе с гуманитарной платформой UNITED24, которую основал президент Украины Владимир Зеленский. Очень важно помнить, что война продолжается. Но важнее всего оставаться с Украиной и помогать.

Я был молод и очень амбициозным. Выиграть "Золотой мяч" всегда моей мечтой. У меня были хорошие примеры, такие как Олег Блохин и Игорь Беланов, которые выигрывали "Золотой мяч". Я очень рад, что я в этом списке", - сказал Шевченко.

Chevtchenko got a message for all of us... 🇺🇦💛#ballondorpic.twitter.com/kfKFZ6VRjQ — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

"Золотой мяч-2022". Обладатели всех наград:

" Золотой мяч " (лучший футболист) - Карим Бензема (Франция, "Реал")

" (лучший футболист) - (Франция, "Реал") " Яшин Трофи " (лучший вратарь) - Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал")

" (лучший вратарь) - (Бельгия, "Реал") " Трофей Герда Мюллера " (лучший форвард) - Роберт Левандовски (Польша, "Барселона")

" (лучший форвард) - (Польша, "Барселона") " Копа Трофи " (лучший молодой игрок) – Гави (Испания, "Барселона")

" (лучший молодой игрок) – (Испания, "Барселона") " Женский Золотой мяч " (лучшая футболистка) – Алексия Путельяс (Испания, "Барселона")

" (лучшая футболистка) – (Испания, "Барселона") Лучший клуб 2022 года - "Манчестер Сити" (Англия)

- (Англия) " Сократес Трофи " (мир и спорт) – Садио Мане (Сенегал, "Бавария")

"Золотой мяч-2022": что нужно знать

В число претендентов на награду вошли 30 футболистов: больше всего французов и португальцев - по 4. Наибольшее клубное представительство у "Ливерпуля" (7 игроков) и у "Манчестер Сити" с "Реалом" (по 6 игроков).

Впервые с 2005 года в тридцатку номинантов на престижную награду не попал рекордсмен по количеству выигранных "Золотых мячей" - Лионель Месси.

В этом году в голосовании принимали участие 30 номинантов и 180 журналистов.

В 2021 году обладателем "Золотого мяча" стал Лионель Месси. Это был его седьмой "Золотой мяч" в карьере. Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

В 2020 году "Золотой мяч" не вручался. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса.

Первое вручение "Золотого мяча" прошло в 1956 году. Награду получил английский нападающий Стэнли Мэтьюз.

Вас также могут заинтересовать новости: