Игрок ПСЖ Преснель Кимпембе был исключен из заявки сборной Франции на чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре.
27-летний защитник попал в изначальный состав команды Дидье Дешама, но теперь стало известно, что игрок пропустит турнир.
Лидер ПСЖ пропустил несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия, но вроде бы восстановился и даже сыграл 16 минут против "Осера" в чемпионате Франции. Однако, последний медосмотр обнаружил, что у Кимпембе остаются определенные проблемы.
Главный тренер сборной Франции принял решение не рисковать и экстренно заменил представителя ПСЖ на Акселя Дисаси, сообщает Федерация футбола Франции.
Стоит отметить, что 24-летний защитник "Монако" вообще не играл за национальную сборную, а теперь неожиданно едет на чемпионат мира.
Напомним, ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет на турнире в группе с Австралией, Данией и Тунисом.
Действующие чемпионы мира начнут защиту титула 22 ноября матчем против австралийцев.