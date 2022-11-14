Дидье Дешам вызвал на мундиаль защитника "Монако", который ранее не сыграл ни одного матча за сборную.

Игрок ПСЖ Преснель Кимпембе был исключен из заявки сборной Франции на чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре.

27-летний защитник попал в изначальный состав команды Дидье Дешама, но теперь стало известно, что игрок пропустит турнир.

Лидер ПСЖ пропустил несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия, но вроде бы восстановился и даже сыграл 16 минут против "Осера" в чемпионате Франции. Однако, последний медосмотр обнаружил, что у Кимпембе остаются определенные проблемы.

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Главный тренер сборной Франции принял решение не рисковать и экстренно заменил представителя ПСЖ на Акселя Дисаси, сообщает Федерация футбола Франции.

Стоит отметить, что 24-летний защитник "Монако" вообще не играл за национальную сборную, а теперь неожиданно едет на чемпионат мира.

Напомним, ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет на турнире в группе с Австралией, Данией и Тунисом.

Действующие чемпионы мира начнут защиту титула 22 ноября матчем против австралийцев.

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