Футбольная ассоциация Англии оштрафована по трем пунктам.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии на 30 тыс. евро после полуфинального матча сборной Англии с командой Дании на чемпионате Европы (Евро-2020).

О решении сообщается на сайте UEFA. В частности, англичан наказали за:

использование лазерной указки болельщиками, которые пытались ослепить вратаря датчан Каспера Шмейхеля во время пенальти,

беспокойное поведение болельщиков во время исполнения гимна Дании,

использование пиротехники на трибунах.

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Матч Англия - Дания

Матч состоялся 7 июля в Лондоне.

Англия победила Данию со счетом 2:1.

В финале, который состоится завтра, Англия сыграет с Италией в Лондоне.

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Автор: Ирина Погорелая