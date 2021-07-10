Футбольная ассоциация Англии оштрафована за поведение болельщиков \ фото REUTERS
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии на 30 тыс. евро после полуфинального матча сборной Англии с командой Дании на чемпионате Европы (Евро-2020).
О решении сообщается на сайте UEFA. В частности, англичан наказали за:
- использование лазерной указки болельщиками, которые пытались ослепить вратаря датчан Каспера Шмейхеля во время пенальти,
- беспокойное поведение болельщиков во время исполнения гимна Дании,
- использование пиротехники на трибунах.
Читайте такжеИталия - Англия: прогноз букмекеров на финал Евро-2020
Матч Англия - Дания
Матч состоялся 7 июля в Лондоне.
Англия победила Данию со счетом 2:1.
В финале, который состоится завтра, Англия сыграет с Италией в Лондоне.
Вас также могут заинтересовать новости
- "Чистый пенальти": футболист английской сборной высказался о своем падении в полуфинале Евро-2020 (видео)
- Светили лазером в глаза вратарю: УЕФА открыл дело из-за поведения британских фанатов на полуфинале Евро-2020 (фото)
- Италия - Англия: стало известно, кто будет судить финал Евро-2020
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram