Английская и датская сборные определят второго финалиста турнира.

7 июля на чемпионате Европы по футболу пройдет второй полуфинальный матч, в котором встретятся сборные Англии и Дании. Команды сыграют на "Уэмбли" в Лондоне.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Англия - Дания.

Англия - Дания: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

Сборная Англии в предыдущих раундах плей-офф выбила из борьбы Германию (2:0), а также разгромила сборную Украины (4:0).

Англия - Дания: прогноз букмекеров

Дания на пути к полуфиналу разбила Уэльс (4:0), а в матче 1/4 финала обыграла Чехию (2:1).

Главным арбитром матча назначен Данни Маккели из Нидерландов.

Евро-2020, 1/2 финала

Англия - Дания

Онлайн-трансляция матча

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:

"На кону трофей, который мы ни разу не выигрывали. Дания побеждала на Евро, так что у нее статистика лучше, чем у нас. Мне кажется, что порой люди в нашей стране забывают об этом. Мы еще ни разу не были в финале, так что у наших игроков есть хорошая возможность добиться еще более значимого успеха".

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн:

"У Англии нет никаких слабых мест. Все будет решаться в мелочах, мы должны сыграть на своих козырях. Они не пропустили за семь матчей ни одного гола, это очень сильная команда. Слабых мест у нее нет, но мы попробуем найти способ обыграть англичан".

Англия еще ни разу не проигрывала на "Уэмбли" на крупных турнирах (10 побе и 4 ничьи). На Евро-2020 англичане провели всего один матч за пределами Лондона (против Украины).

Статистика встреч команд друг с другом.

Сборная Англии выступит в полуфинале Евро впервые с 1996 года, а Дания - с 1992-го.

На групповом этапе англичане, напомним, заняли первое место в группе с Хорватией, Шотландией и Чехией. А Дания стала второй в квартете с Бельгией, Финляндией и Россией.

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Автор: Артем Будрин