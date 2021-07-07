7 июля на чемпионате Европы по футболу пройдет второй полуфинальный матч, в котором встретятся сборные Англии и Дании. Команды сыграют на "Уэмбли" в Лондоне.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Англия - Дания.
Англия - Дания: где смотреть матч
Начало встречи - в 22.00.
Сборная Англии в предыдущих раундах плей-офф выбила из борьбы Германию (2:0), а также разгромила сборную Украины (4:0).
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Дания на пути к полуфиналу разбила Уэльс (4:0), а в матче 1/4 финала обыграла Чехию (2:1).
Главным арбитром матча назначен Данни Маккели из Нидерландов.
Евро-2020, 1/2 финала
Англия - Дания
Онлайн-трансляция матча
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:
"На кону трофей, который мы ни разу не выигрывали. Дания побеждала на Евро, так что у нее статистика лучше, чем у нас. Мне кажется, что порой люди в нашей стране забывают об этом. Мы еще ни разу не были в финале, так что у наших игроков есть хорошая возможность добиться еще более значимого успеха".
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн:
"У Англии нет никаких слабых мест. Все будет решаться в мелочах, мы должны сыграть на своих козырях. Они не пропустили за семь матчей ни одного гола, это очень сильная команда. Слабых мест у нее нет, но мы попробуем найти способ обыграть англичан".
Англия еще ни разу не проигрывала на "Уэмбли" на крупных турнирах (10 побе и 4 ничьи). На Евро-2020 англичане провели всего один матч за пределами Лондона (против Украины).
Статистика встреч команд друг с другом.
Сборная Англии выступит в полуфинале Евро впервые с 1996 года, а Дания - с 1992-го.
На групповом этапе англичане, напомним, заняли первое место в группе с Хорватией, Шотландией и Чехией. А Дания стала второй в квартете с Бельгией, Финляндией и Россией.
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