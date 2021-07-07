Английский журналист нарвался на издевательский ответ.

Вратарь и один из лидеров сборной Дании Каспер Шмейхель потроллил сборную Англии перед полуфиналом Евро-2020.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Англия - Дания.

На пресс-конференции перед игрой журналист спросил Шмейхеля:

"Вы слышали фразу "Он возвращается домой" (Речь о футболе, "It's coming home" - песня сборной Англии к домашнему ЧЕ-1996, - Прим.)? Что вы можете сделать, чтобы не дать ему вернуться домой?".

Шмейхель, улыбаясь, ответил:

"А он вообще хоть раз возвращался домой? Я не в курсе, вы хоть раз выигрывали?".

Журналист сказал, что в 1966-м, на что Шмейхель парировал: "Но это был чемпионат мира".

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Реальность: Каспер Шмейхель



Просто переиграл и уничтожил сборную Англии одной фразой. Несите бадибэг 🔥 pic.twitter.com/zhKKIB9LlG — Sports.ru (@sportsru) July 7, 2021

Англия - Дания: перед матчем

Матч Англия - Дания состоится сегодня, 7 июля. Начало - в 22.00.

Сборная Англии вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места в группе с Хорватией, Шотландией и Чехией. В 1/8 финала сборная "Трех львов" победила Германию, а потом разгромила Украину в матче четвертьфинала. Англичане еще ни разу не пропустили на этом турнире.

Сборная Дании набрала 3 очка в группе с Бельгией, Россией и Финляндией и вышла в плей-офф со второго места. В 1/8 финала скандинавы разбили Уэльс, а в четвертьфинале с минимальным счетом одолели чехов.

Для англичан это будет уже пятый поединок на этом турнире, который они сыграют на родном "Уэмбли".

Сборные Англии и Дании встречались между собой на официальном уровне 21 раз. 12 раз победу праздновала Англия, 5 раз была ничья и еще 4 раза победила Дания. Последняя встреча этих соперников была в октябре 2020 года и проходила она тоже на "Уэмбли" в рамках Лиги наций. Тогда Дания смогла победить со счетом 1:0.

Сборная Дании впервые с 1992 года пробилась в полуфинал чемпионата Европы. Именно на том турнире, что был 29 лет назад, Дания стала чемпионом Европы. Англия никогда в истории не была в финалах Евро, а оба своих полуфинала 1968 и 1996 годов она проиграла.

Матч будет обслуживать бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

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Автор: Антон Дударь