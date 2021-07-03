Датчане добрались до полуфинала чемпионата Европы.

Сборная Дании стала третьим полуфиналистом Евро-2020. В матче 1/4 финала датчане в Баку обыграли сборную Чехии.

Дания вышла вперед уже на 5-й минуте матча, воспользовавшись своим первым стандартом - Томас Дилейни забил головой после подачи от угла поля.

Перед перерывом датчане, которые упустили еще несколько моментов, удвоили свой перевес - Каспер Дольберг замкнул прострел Йоакима Мехле.

Чехи активно начали второй тайм - дважды потревожили Каспера Шмейхеля, а затем и забили. Патрик Шик пробил вратаря ударом из центра штрафной в касание.

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Но добиться большего Чехии не удалось - датчане удержали преимущество в счете.

Чехия - Дания - 1:2

Голы: Шик, 49 - Дилейни, 5, Дольберг, 42

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челюстка (Брабец, 65), Калас, Борил, Голеш (Янкто, 46), Соучек, Масопуст (Крменчик, 46), Барак, Шевчик (Дарида, 80), Шик (Выдра, 79)

Дания: Шмейхель, Кристенсен (Андерсен, 81), Кьер, Вестергор, Стригер Ларсен (Васс, 70), Хойбьерг, Дилейни (Йенсен, 81), Мехле, Брэйтвейт, Дольберг (Поульсен, 59), Дамсгор (Нергор, 60)

Предупреждения: Крменчик, Калас

Видеообзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

Видео голов

Чехия - Дания: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Томас Дилейни (оценка - 8,6).

В полуфинале Дания встретится с победителем пары Украина - Англия.

Дания вышла в полуфинал чемпионата Европы впервые с 1992 года.

В составе сборной Дании на Евро-2020 забивали семь разных игроков - это больше, чем у любой другой команды.

Патрик Шик забил пятый гол на Евро-2020 и догнал Криштиану Роналду в гонке лучших бомбардиров турнира.

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Автор: Антон Дударь