Сборная Англии попытается добыть путевку в финал чемпионата Европы впервые в истории.

7 июля сборные Англии и Дании будут определять между собой финалиста Евро-2020. Противостояние команды проведут на "Уэмбли" в Лондоне.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Англия - Дания.

Букмекеры с ощутимым преимуществом записали в фавориты сборную Англии, которая в предыдущем раунде уничтожила украинских футболистов.

Так, на победу англичан в основное время можно поставить с коэффициентом 1,76. Ничейный результат оценивается коэффициентом 3,68, а на победу сборной Дании предлагается коэффициент 5,50.

На то, что Дания сенсационно пробьется в финал элитных соревнований, дается коэффициент 3,25, а на проход английской сборной - 1,33.

Англия - Дания: перед матчем

Сборная Англии вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места в группе с Хорватией, Шотландией и Чехией. В 1/8 финала сборная "Трех львов" победила Германию, а потом разгромила Украину в матче четвертьфинала. Англичане еще ни разу не пропустили на этом турнире.

Сборная Дании набрала 3 очка в группе с Бельгией, Россией и Финляндией и вышла в плей-офф со второго места. В 1/8 финала скандинавы разбили Уэльс, а в четвертьфинале с минимальным счетом одолели чехов.

Для англичан это будет уже пятый поединок на этом турнире, который они сыграют на родном "Уэмбли".

Сборные Англии и Дании встречались между собой на официальном уровне 21 раз. 12 раз победу праздновала Англия, 5 раз была ничья и еще 4 раза победила Дания. Последняя встреча этих соперников была в октябре 2020 года и проходила она тоже на "Уэмбли" в рамках Лиги наций. Тогда Дания смогла победить со счетом 1:0.

Сборная Дании впервые с 1992 года пробилась в полуфинал чемпионата Европы. Именно на том турнире, что был 29 лет назад, Дания стала чемпионом Европы. Англия никогда в истории не была в финалах Евро, а оба своих полуфинала 1968 и 1996 годов она проиграла.

Матч будет обслуживать бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

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Автор: Артем Будрин