Сборная Украины не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Европы.

Сборная Украины покинула Евро-2020, уступив в 1/4 финала главному фавориту турнира - сборной Англии.

Андрей Шевченко решил сыграть против англичан с тремя центральными защитниками. В то же время в заявку на матч из-за мышечного перенапряжения не попал Руслан Малиновский.

Матч начался для украинской сборной самым худшим образом - уже на 4-й минуте Рахим Стерлинг отдал проникающий пас на Гарри Кейна, и форвард проткнул мяч мимо Георгия Бущана.

В середине тайма травму получил Сергей Кривцов, и Шевченко выпустил вместо него Виктора Цыганкова, усилив атаку и перестроив игру команды.

В целом игра в первом тайме была довольно равной. У Украины лучший момент был у Романа Яремчука, который протащил мяч в штрафную, но не пробил Джордана Пикфорда. В то же время Бущан среагировал на опасный удар Деклана Райса.

Читайте такжеУкраина - Англия: видео голов

Но второй тайм также начался для Украины с пропущенного гола - Гарри Магуайр забил головой после подачи углового. А вскоре "желто-синие" пропустили еще раз - Люк Шоу оформил второй ассист, а Гарри Кейн сделал дубль ударом головой.

На этом игра по сути была закончена, но Англия забила еще - и вновь после стандарта, и вновь со второго этажа. На этот раз забил Джордан Хендерсон, причем свой дебютный гол за сборную.

Украинцы не смогли забить гол престижа. Ближе всего к этому был Евгений Макаренко, но Пикфорд среагировал на его дальний удар.

Украина - Англия - 0:4

Гол: Кейн, 4, 50, Магуайр, 46, Хендерсон, 63

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов (Цыганков, 35), Матвиенко, Миколенко, Сидорчук (Макаренко, 64), Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу (Триппьер, 65), Райс (Хендерсон, 57), Филиппс (Беллингем, 65), Маунт, Санчо, Кейн (Калверт-Льюин, 73), Стерлинг (Рашфорд, 65)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Украина - Англия: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Гарри Кейн (оценка - 9,3).

В полуфинале Англия встретится со сборной Дании, которая прошла Чехию. Англичане сыграют в полуфинале Евро впервые с 1996 года.

Сборная Украины пропустила во всех одиннадцати матчах на чемпионатах Европы.

Сборная Англии не пропустила на Евро-2020 в пятом матче подряд.

Англия стала первой сборной в истории чемпионатов Европы, которая забила три гола головой в одном матче.

Англичане одержали свою самую крупную победу на чемпионатах Европы

Выход в 1/4 финала является лучшим результатом сборной Украины на чемпионатах Европы в истории.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь