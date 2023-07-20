Киевское "Динамо" продолжает готовиться к новому сезону.

В четверг, 20 июля, киевское "Динамо" сыграло очередной товарищеский поединок в рамках тренировочного сбора в Австрии.

Подопечные Мирчи Луческу со счетом 9:0 обыграли австрийский клуб "Аустрия Клагенфурт".

В первой половине встречи киевляни забили пять голов в ворота соперника. Дублем отличился Владислав Ванат, еще по одному мячу забили Богдан Леднев, Самба Диалло и Антон Царенко.

Во втором тайме "бело-синие" еще четыре раза огорчили соперника - забивали Самба Диалло, Богдан Леднев, Александр Караваев и Александр Андриевский.

"Динамо" - "Аустрия Клагенфурт" - 9:0

Голы: Ванат, 8, 33, Леднев, 15, 74, Царенко, 41, Диалло, 43, 59, Караваев, 77, Андриевский, 90

Обзор матча:

Отметим, что в рамках подготовки к новому сезону "Динамо" сыграло уже семь матчей. Подопечные Мирчи Луческу ранее разгромили бухарестское "Динамо" (4:1), австрийский "Вольфсберг" (8:0), словацкий "Триглав" (9:0), кипрский клуб "Арис" (4:0), а также с минимальным счетом обыграли саудовский "Аль-Хиляль" (1:0) и сыграли вничью против швейцарского "Янг Бойз" (3:3).

Напомним, первый официальный матч нового сезона "Динамо" сыграет 30 июля. В рамках первого тура УПЛ киевляне встретятся с "Минаем".

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