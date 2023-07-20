Победу киевскому клубу принес гол Виталия Буяльского.

В среду, 19 июля, киевское "Динамо" сыграло контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону против саудовского "Аль-Хиляля".

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "бело-синих".

Автором единственного забитого мяча в поединке стал Виталий Буяльский. Полузащитник "Динамо" открыл счет на 5-й минуте матча после передачи Александра Тымчика.

"Аль-Хиляль" - "Динамо" - 0:1

Гол: Буяльський, 5

"Аль-Хиляль" (стартовый состав): Аль-Муаюф, Аль-Хамдан, Майкл, Абдулхамид, Аль-Болеахи, Н. Аль-Давсари, С. Аль-Давсари, Каррильо, Кулибали, Невеш, Милинкович-Савич

"Динамо": Бущан (Нещерет, 71), Дубинчак (Малыш, 84), Биловар (Сирота, 71), Попов (Дячук, 81), Тымчик (Вивчаренко, 84), Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Царенко, 81), Буяльский (Андриевский, 81), Кабаев (Волошин, 29), Ярмоленко (Караваев, 71), Бенито (Ванат, 71)

Обзор матча:

Отметим, что в стартовом составе "Аль-Хиляля" на матч против "Динамо" вышли три звездных новичка команды - Калиду Кулибали, Рубен Невеш и Сергей Милинкович-Савич. За трансферы этих игроков саудовский клуб заплатил 118 миллионов евро.

Добавим, что "Аль-Хиляль" является самым титулованным клубом Саудовской Аравии. Они выигрывали чемпионат страны 18 раз, 17 раз становились обладателями кубка страны, четыре раза побеждали в азиатской Лиге чемпионов, а также выигрывали прочие турниры.

Киевское "Динамо" в рамках подготовки к новому сезону сыграло шесть матчей. Ране "бело-синие" выиграли у бухарестского "Динамо" (4:1), разгромили "Вольфсберг" (8:0) и словацкий "Триглав" (9:0), а также сыграли вничью с "Янг Бойз" (3:3) и разбили кипрский клуб "Арис" (4:0).

Напомним, новый сезон чемпионата Украины стартует 28 июля. "Динамо" в первом туре УПЛ сыграет против "Миная". Поединок состоится 30 июля.

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