Мирча Луческу работает в "Динамо" с 2020 года.

Румынский специалист Мирча Луческу, вероятно, покинет пост главного тренера "Динамо" после завершения следующего сезона.

Как сообщает журналист Игорь Цыганик, 77-летний наставник может завершить тренерскую карьеру и поэтому для него важно выиграть какой-нибудь трофей с "бело-синими" в будущем сезоне, чтобы уйти победителем.

"Я на 99% уверен, что следующий сезон - последний в тренерской карьере Луческу.

У него последний год по контракту и последний шанс пойти победителем. Выстраивать стратегию на несколько лет и делать какие-то ставки сейчас будет не очень хорошо.

Для Луческу будет принципиально выиграть какой-нибудь турнир и поехать домой с кубком. Если сезон будет неудачным, конец карьеры будет "смазан". Это понимают и футболисты. Луческу еще зимой говорил с Ярмоленко, но тогда был контракт. Теперь Ярмоленко вернулся. Луческу очень рассчитывает на него и хочет, чтобы его харизма вытащила молодых игроков на следующий уровень.

Для Луческу Лига конференций - также турнир. А там еще нужно пройти два раунда квалификации, нужно распределять силы. Чемпионат, Кубок Украины возвращается. У ЛК могут быть очень серьезные соперники, поэтому "размазывать" этот турнир нельзя.

Прогнозирую, что после Мирчи новым тренером "Динамо" будет Шовковский. Не думаю, что что-то может измениться. Луческу также видит, что Шовковский попробовал и дал результат", - заявил журналист в эфире программы "Цыганик LIVE".

Напомним, Луческу возглавил киевское "Динамо" летом 2020 года. Под руководством румынского специалист "бело-синие" выиграли чемпионат Украины, а также Кубок и Суперкубок страны.

В апреле этого года 77-летний тренер сообщил об уходе на больничный, ему сделали операцию на ноге. Временным наставником "Динамо" был назначен Александр Шовковский.

Новый сезон УПЛ стартует 28 июля. Киевское "Динамо" в первом туре сыграет против "Миная". Матч состоится в воскресенье, 30 июля.

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