"Динамо" продолжает громить соперников на сборах.

В воскресенье, 9 июля, киевское "Динамо" в рамках тренировочного сбора в Австрии сыграло контрольный матч против словенского клуба "Триглав".

Игра завершилась разгромной победой "бело-синих" со счетом 9:0.

В первом тайме футболисты "Динамо" забили три гола своему сопернику. Дублем отличился Андрей Ярмоленко, который в июне вернулся в киевский клуб. Еще один мяч в активе Виталия Буяльского.

Во втором тайме "бело-синие" забили еще шесть голов. По два мяча в активе Самбы Диалло и Назара Волошина, еще по голу забили Богдан Леднев и Александр Яцык.

"Динамо" - "Триглав" - 9:0

Голы: Ярмоленко (2), Диалло (2), Волошин (2), Буяльский, Леднев, Яцык

Стартовый состав "Динамо": Бущан, Тымчик, Дячук, Биловар, Дубинчак, Сидорчук(к), Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко, Кабаев, Бенито

Во 2-м тайме на замены выходили: Моргун, Караваев, Боль, Попов, Малыш, Рамадани, Яцык, Царенко, Леднев, Диалло, Волошин

Обзор матча:

Стоит отметить, что это был третий матч "Динамо" в рамках подготовки к новому сезону. Во второй игре подряд "Бело-синие" наносят сокрушительные поражения своим соперникам. Ранее киевляне победили бухарестское "Динамо" со счетом 4:1 и австрийский клуб "Вольфсбергер" со счетом 8:0.

В рамках тренировочного сбора у "Динамо" еще запланированы игры против швейцарского клуба "Янг Бойз" (12 июля), кипрского "Ариса" (16 июля) и саудовского "Аль-Хиляля" (19 июля).

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