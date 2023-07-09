"Бело-синие" со счетом 8:0 выиграли у австрийского клуба "Вольфсбергер"

В воскресенье, 8 июля, киевское "Динамо" сыграло контрольный поединок против австрийского клуба "Вольфсбергер".

Игра завершилась сокрушительной победой "бело-синих" со счетом 8:0.

В первом тайме киевляне забили два мяча - на 6-й минуте отличился Богдан Леднев, на 26-й минуте преимущество "бело-синих" удвоил Владислав Кабаев.

Во втором тайме футболисты "Динамо" устроили сопернику погром, забив еще шесть раз.

Один из голов забил звездный нападающий Андрей Ярмоленко, который в июне вернулся в киевский клуб. Капитан сборной Украины получил мяч в штрафной соперника, эффектно обыграл вратаря и отправил мяч в сетку мощным ударом с левой ноги.

Видео гола Ярмоленко:

Также во втором тайме голами в составе "Динамо" отличился Владимир Шепелев, Владислав Кабаев, Буяльский и дважды Бенито.

"Динамо" - "Вольфсбергер" - 8:0

Голы: Леднев, 6, Кабаев, 26, 58, Шепелев, 47, Бенито, 68, 90, Ярмоленко, 87, Буяльский, 89

Обзор матча:

Добавим, что киевское "Динамо" провело уже второй матч в рамках тренировочного сбора, который команда проводит в Австрии. В первой контрольной игре "бело-синие" разгромили бухарестское "Динамо" со счетом 4:1.

Следующий свой матч на сборах "Динамо" сыграет 12 июня против швейцарского "Янг Бойз". Также у киевлян запланированы игры против кипрского клуба "Арис" (16 июля) и саудовского "Аль-Хиляля" (19 июля).

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