Голами в составе киевского клуба отличились Сидорчук, Бенито и Волошин.

В воскресенье, 16 июля, киевское "Динамо" сыграло очередной контрольный матч в рамках тренировочного сбора в Австрии.

"Бело-синие" одержали разгромную победу над действующим чемпионом Кипра "Арисом" со счетом 4:0.

В первом тайме подопечные Мирчи Луческу забили один гол - на 42-й минуте отличился капитан "Динамо" Сергей Сидорчук.

Во втором тайме киевляне забили трижды. На 49-й минуте забил Бенито, а на 88-й и 90+1-й минутах дублем отличился Назар Волошин.

"Динамо" - "Арис" - 4:0

Голы: Сидорчук, 42, Бенито, 49, Волошин, 88, 90+1

"Динамо": Бущан (Нещерет, 79), Дубинчак, Беловар (Дячук, 79), Попов (Боль, 79), Тымчик (Малыш, 79), Сидорчук (Андриевский, 67), Шапаренко (Шепелев, 67), Буяльский (Царенко, 67), Кабаев (Диалло, 61), Леднев (Волошин, 61), Бенито (Караваев, 67)

"Арис" (стартовый состав): Баджи, Браун, Каджу, Деметриу, Медиуб, Монтнор, Сане, Стемпински, Сзоке, Шполярич, Яндаль

Предупреждения: Сидорчук (33) - Сане (25)

Обзор матча:

Отметим, что в рамках тренировочного сбора в Австрии "Динамо" сыграло уже пятый матч. Киевляне выиграли три игры и один раз сыграли вничью. "Бело-синие" выиграли у бухарестского "Динамо" (4:1), разгромили "Вольфсберг" (8:0) и словацкий "Триглав" (9:0), а также сыграли вничью с "Янг Бойз" (3:3).

Следующий свой матч "Динамо" сыграет 19 июля. Соперником "бело-синих" будет саудовский клуб "Аль-Хиляль".

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