Андрей Ярмоленко вернулся в "Динамо" спустя шесть лет.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о своем возвращении в киевское "Динамо".

33-летний нападающий признался, что к нему проявляли интерес клубы из европейских топ-лиг, однако он был настроен вернуться в стан "бело-синих".

"Почему не вернулся в "Динамо" год назад? Были на это свои причины. Думаю, сейчас не стоит об этом говорить. Наверное, было не то время, чтобы вернуться. Сейчас, я считаю, этот момент настал.

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Мы постоянно общались с Игорем Суркисом, разговаривали о переходе зимой, но у меня был действующий контракт с "Аль-Айном". Я ничего не мог сделать, ждали до лета. Когда уже стало понятно, что я могу подписывать контракт свободным агентом, то я отказал всем клубам, которые выходили с предложениями. Говорил, что мне эти варианты неинтересны. Я был настроен вернуться домой.

Были варианты из разных стран, но мой агент и семья видели, чего я хочу. Я давал понять, что какие бы деньги не предлагали, меня не интересовали эти предложения.

Топ-чемпионаты? Да, были команды из Италии и Испании, но я даже не рассматривал эти варианты.

Никто меня от перехода в "Динамо" не отговаривал. Мои друзья, семья знают, что если я что-то решил, то изменить мое мнение будет сложно. Это мое решение, моя жизнь, моя карьера", - рассказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу "Динамо".

Андрей Ярмоленко вернулся в "Динамо" этим летом. 33-летний форвард перешел в киевский клуб на правах свободного агента. Он заключил с "бело-синими" контракт на 2 года.

Напомним, Ярмоленко играл за "Динамо" с 2006 по 2017 год. Затем он перебрался в дортмундскую "Боруссию". Также он выступал за "Вест Хэм" и "Аль-Айн". В составе киевского клуба нападающий сыграл 340 матчей, забил 137 голов и отдал 90 голевых передач.

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