"Бело-синие" дважды вели в счете, однако едва не проиграли матч.

В среду, 12 июля, киевское "Динамо" сыграло очередной контрольный матч в рамках тренировочного сбора в Австрии.

Соперником "бело-синих" был швейцарский "Янг Бойз". Игра завершилась со счетом 3:3.

Подопечные Мирчи Луческу первыми вышли вперед - на 9-й минуте гол забил Владислав Дубинчак. На 19-й минуте встречи Элия Мешак сравнял счет. Спустя три минуты киевляне во второй раз вышли вперед благодаря голу Бенито.

Однако преимущество "бело-синие" снова не смогли удержать. На 36-й минуте "Янг Бойзу" удалось сравнять счет в игре - пенальти реализовал Жан-Пьер Нсаме. На 64-й минуте швейцарцы забили третий гол в ворота "Динамо" и повели в счете. Автор взятия ворот - Лукаш Лакоми.

Выиграть встречу "Янг Бойзу" все же не удалось. На 90+1-й минуте киевляне вырвали ничью благодаря автоголу Лустенбергера.

"Янг Бойз" - "Динамо" - 3:3

Голы: Мешак, 19, Нсаме, 36 (пен), Лакоми, 64 - Дубинчак, 9, Бенито, 22, Лустенбергер, 90+1 (аг)

"Динамо": Бущан, Дубинчак (Караваев, 83), Дячук, Попов, Тымчик (Малыш, 83), Сидорчук (Андриевский, 59), Шапаренко (Шепелев, 59), Буяльский (Царенко, 69), Бенито (Леднев, 69), Кабаев (Волошин, 59), Ярмоленко (Диалло, 69)

Обзор матча:

Отметим, что это была уже четвертая игра "Динамо" в рамках тренировочного сбора в Австрии. Ранее киевляне одержали выиграли у бухарестского "Динамо" (4:1), разгромили "Вольфсберг" (8:0) и словацкий "Триглав" (9:0).

Свой следующий матч в рамках сбора в Австрии "бело-синие" сыграют 16 июля против кипрского "Ариса". 19 июля киевляне встретятся с саудовским клубом "Аль-Хиляль".

Добавим, что новый сезон украинской Премьер-лиги стартует 29 июля. В первом туре "Динамо" сыграет против "Миная".

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