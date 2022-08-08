В первом матче против австрийского клуба "Динамо" заработало минимальное преимущество.

Во вторник, 9 августа, киевское "Динамо" сыграет ответный поединок против австрийского "Штурма" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Игра пройдет на стадионе "Меркур-Арена" в городе Грац (Австрия). Обслужит встречу словенский рефери Иван Кружляк. На линиях ему будут помогать соотечественники Бронислав Ханчко и Ян Позор. Четвертым арбитром будет Петер Кралович. Арбитр VAR – Кристиан Дингерт, ассистент арбитра VAR – Кристиан Дитц (оба – Германия).

Штурм - Динамо: прогноз букмекеров на ответный матч квалификации Лиги чемпионов

В первом поединке против "Штурма" подопечным Мирчи Луческу удалось одержать победу с минимальным преимуществом. Единственный и победный гол в той встрече записал себе в актив Александр Караваев.

"Штурм" можно было побеждать в первом матче с большим счетом, но, положа руку на сердце, надо признать, что можно было разгневать судьбу и вообще потерпеть неудачу. Это если бы австрийцы реализовали один из трех своих моментов на старте встречи. Поэтому лучший рецепт - просто отвлечься от результата первого матча, начав все с чистого листа.

Если не учитывать этот сезон, то за свою историю австрийский и украинский клубы ни разу не пересекались на футбольных полях в официальных поединках. Единственная очная встреча была товарищеской. В январе 2018 года "Динамо" уступило со счетом 0:2.

В предстоящем поединке главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассчитывает на следующих исполнителей:

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко.

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера, Антон Боль.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Антон Царенко, Александр Яцык.

Нападающие: Владислав Ванат, Артем Беседин.

Штурм - Динамо: трансляция

В Украине в прямом эфире поединок украинского и австрийского клубов покажет телеканал Setanta Sports и OTT-сервис setantasports.com. Игра начнется в 21:30 по киевскому времени.

Общенациональный телеканал "2+2" покажет игру с задержкой в 15 минут.

Кроме того, этот и другие матчи киевского "Динамо" в Лиге чемпионов вы сможете посмотреть на Киевстар ТВ.

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Добавим, что победитель двухматчевого противостояния "Динамо" - "Штурм" выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где за путевку в групповой этап сразится с победителем дуэли "Бенфика" (Португалия) – "Митьюлланд" (Дания). Проигравшая команда, в свою очередь, попадет в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, подопченые Мирчи Луческу во втором отборочном раунде Лиги чемпионов противостояли турецкому "Фенербахче". Первый матч "бело-синие" играли в Польше и сыграли вничью 0:0. В ответной игре в Стамбуле, несмотря на статус андердога, киевлянам удалось добыть нужный результат и выйти в следующий раунд. В основное время игра завершилась со счетом 1:1 и исход противостояния решился в экстра-тайме. Победный гол "Динамо" забил Александр Караваев.

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