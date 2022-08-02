Владислав Кабаев близок к смене клубной прописки.

Киевское "Динамо" нашло замену словенскому полузащитнику Беньямину Вербичу, который недавно перешел в греческий "Панатинаикос". Состав "бело-синих" усилит 26-летний футболист "Зари" Владислав Кабаев.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас, "Динамо" в связи с уходом Карлоса Де Пены и Беньямина Вербича ищет игрока на позицию левого вингера. Поиски велись только в клубах УПЛ. Среди всех предложенных ему кандидатов главный тренер "Динамо" Мирча Луческу одобрил только кандидатуру Кабаева. По его мнению, только он по всему списку соответствует уровню "Динамо".

Также информацию о переходе Кабаева в киевское "Динамо" подтвердил известный футбольный журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Вскоре все это станет известно официально, если не возникнет какого-нибудь форс-мажора", – отметил журналист.

Ранее СМИ сообщали, что Владислав Кабаев предположительно покинет луганский коллектив после первого сбора под руководством нового главного тренера Патрика ван Леувена. "Заря" рассматривает вариант с его продажей. В контракте украинца прописана клаусула в 1 миллион евро.

В футболке "Зари" Кабаев выступает с 2017 года. За луганский клуб он сыграл 126 матчей, забил 10 голов и отдал 14 результативных передач.

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