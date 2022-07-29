Беньямин Вербич близок к переходу в известный греческий клуб.

Полузащитник национальной сборной Словении Беньямин Вербич близок к уходу из киевского "Динамо".

По информации издания Sportday.gr, в ближайшие дни словенский футболист подпишет контракт с греческим "Панатинаикосом".

Источник отмечает, что 28-летний хавбек уже согласовал условия трехлетнего контракта с "Панатинаикосом". Соглашение словенца с "Динамо" рассчитано до 31 декабря 2022 года.

Пока неизвестно сможет ли Вербич помочь киевскому "Динамо" в поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Штурма".

Добавим, что "Панатинаикос" является старейшим клубом Греции и одним из наиболее титулованных команд этой страны. В их активе 20 титулов чемпиона Греции, 18 завоеванных Кубков Греции и 3 Суперкубка Греции. По итогам сезона 1963/1964 этот клуб стал первым чемпионом Греции, не потерпевшим ни одного поражения за весь сезон. Кроме того, "Панатинаикос" в свое время выходил в финал Лиги чемпионов.

Напомним, Беньямин Вербич перешел в "Динамо" в декабре 2017 года из датского "Копенгагена". Вторую часть минувшего сезона Вербич провел в аренде в "Легии". Словенец сыграл в семи матчах за польскую команду, не отметившись результативными действиями.

Вербич принял участие в обоих матчах "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов против "Фенербахче" (0:0, 2:1).

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