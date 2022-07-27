Гол Караваева принес украинскому клубу путевку в следующий раунд Лиги чемпионов.

В среду, 27 июля, киевское "Динамо" сыграло ответный поединок второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА против турецкого "Фенербахче".

Матч проходил в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу". Обслуживал встречу итальянский рефери Массимилиано Иррати.

Турецкий клуб с первый минут игры показал, что на своем поле будет доминировать и стремиться победить. "Фенербахче" больше контролировал мяч и сумел за первую половину игры нанести восемь ударов по воротам "Динамо", в то время как "бело-синие" лишь раз пробили в сторону ворот хозяев поля, при этом в створ ворот не было ни одного удара.

В дебюте второго тайма турецкий клуб остался в меньшинстве. Юксек грубо сыграл против Буяльского, за что получил желтую карточку от рефери, которая стала второй для него в этом матче. "Динамо" очень быстро сумели реализовать полученное преимущество и уже на 57-й минуте вышли вперед. С передачи Кендзеры гол в ворота "Фенербахче" забил Виталий Буяльский.

На 68-й минуте игры "Фенербахче" получил потрясающую возможность сравнять счет в игре. За фол против Валенсии в штрафной площадке "Динамо" судья справедливо назначил пенальти. Бить с "точки" взялся сам пострадавший, однако переиграть вратаря киевлян ему не удалось. Григорий Бущан ногами отбил удар эквадорца и тем самым спас свою команду.

В концовке игры на 88-й минуте оборона "Динамо" провалилась на стандарте и этой ошибкой воспользовались хозяева поля. После подачи Линкольна с углового Салаи остался неприкрытым и головой отправил мяч в ворота Бущана и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время киевскому "Динамо" удалось во второй раз выйти вперед в этом поединке. На 114-й минуте отличился Александр Караваев и его гол вывел "бело-синих" в следующий раунд.

"Фенербахче" - "Динамо" - 1:2

Голы: Салаи, 89 - Буяльский, 57 мин, Караваев, 114

"Фенербахче": Байындыр, Кадиоглу, Тиссеран (Линкольн, 85), Салаи, Осаи-Сэмюэл, Кахведжи (Мор, 46; Брума, 77), Юкчек, Виллиан (Новак, 95), Росси, Валенсия (Дурсун, 77), Кинг

"Динамо": Бущан, Дубинчак (Вивчаренко, 106), Попов, Забарный, Кендзера (Караваев, 91), Шапаренко, Сидорчук (Андриевский, 106), Буяльский, Вербич (Ванат, 38), Цыганков, Беседин

Напомним, первая игра "Динамо" против "Фенербахче" завершилась вничью 0:0. Номинально домашний матч "бело-синие" вынужденно играли в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола.

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против австрийского "Штурма". "Фенербахче" в свою очередь вылетел в Лигу Европы и в рамках третьего квалификационного раунда сыграет против "Словацко" из Чехии.

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