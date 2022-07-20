Ответный матч "Динамо" против "Фенербахче" состоится через неделю в Турции.

В среду, 20 июля, киевское "Динамо" сыграло первый поединок второго раунда квалификации Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче".

Номинально домашний матч "бело-синие" вынужденно играли в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола. Обслуживал поединок 33-летний арбитр Гленн Нюберг из Швеции.

Первый тайм прошел при небольшом преимуществе номинальных гостей. "Фенербахче" больше владел мячом и больше нанес ударов по воротам соперника (5 у турецкого клуба, против 3 у киевлян). Единственный реально голевой момент в первом тайме создали также игроки турецкого клуба. На 14-й минуте матча очень опасно головой пробивал Эннер Валенсия после навеса с фланга, однако великолепный сейв Бущана спас "Динамо" от пропущенного гола.

Во втором тайме футболисты "Динамо" стали более активно играть у ворот соперника и им удалось создать несколько хороших моментов. Так, в дебюте тайма с хорошей позиции после розыгрыша стандарта по воротам "Фенербахче" пробивал Попов, однако его удару не хватило точности.

На 69-й минуте игры футболисты "Динамо" поймали соперника на контратаке и после прострела с фланга мог переводить мяч в пустые ворота Беседин, однако в последний момент форварда киевлян опередил защитник гостей и выбил мяч.

На 70-й минуте игры Артем Беседин нанес потрясающий обводящий удар со средней дистанции, однако мяч пролетел в сантиметрах от штанги. У голкипера "Фенербахче" уже не было шансов спасти команду в этом моменте.

На 79-й минуте игры футболисты "Фенербахче" создали голевой момент у ворота киевского клуба. Брума пробивал на исполнение с пределов штрафной в дальний угол, но Бущан в эффектном прыжке отбил мяч.

Несмотря на количество созданных моментов, забить в итоге в этом матче не удалось ни одной из команд. Таким образом, судьба этого противостояния будет решаться в ответной игре в Стамбуле.

"Динамо" - "Фенербахче" - 0:0

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Попов (Сирота, 83), Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Вербич (Ванат, 83), Цыганков (Караваев, 88), Буяльский (Гармаш, 77), Беседин

"Фенербахче": Алтай Баиндыр, Ферди Кадиоглу, О. Солои, Сердар Азиз (Тиссеран), Осаи-Самюэл, Ирфан Джан, Кахведжи Юксек (Брума, 63), Виллиан Арао, Кинг (Линкольн, 63), Э. Валенсия (Дурсун, 72), Росси (Гюллер, 72)

Предупреждения: Сидорчук, 58, Беседин, 73, Гармаш, 90+1 - Кинг, 31, Дурсун, 87

Напомним, ответная игра "Динамо" против "Фенербахче" пройдет 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе турецкого гранда – "Шюкрю Сараджоглу".

Победитель противостояния выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет против австрийского "Штурма". Проигравшая команда попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы, где встретится с "Словацко" (Чехия).

Вас также могут заинтересовать новости: