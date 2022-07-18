Президент "Динамо" заявил, что клуб пока не получал предложений по трансферу Цыганкова.

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, почему решил перейти на украинский язык, а также прокомментировал слухи о возможных трансферах ключевых футболистов киевского клуба и потенциальном возвращении Андрея Ярмоленко.

Об этом президент "бело-синих" рассказал в интервью YouTube-каналу "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ".

О переходе на украинский язык:

"Не хожу на курсы. Да, я общаюсь на украинском языке, может, совершаю ошибки, потому что знаете, что я говорил на русском. Но я не могу сегодня говорить по-русски, потому что это язык наших врагов".

О трансферах игроков "Динамо":

"Для продажи Цыганкова должно быть предложение. Писали о "Севилье", еще что-то. Это слухи. Я подтверждаю, что никакого реального предложения по Цыганкову не было.

Забарный и Шапаренко? Давайте не обсуждать то, что не случилось. Не буду вдаваться в трансферные подробности, сейчас у нас важные матчи. Будет достойное предложение - рассмотрим".

О возвращении Ярмоленко в "Динамо":

"Он не был близок к "Динамо". Мы с ним разговаривали. Я действительно предлагал ему, чтобы он рассмотрел этот вопрос. Но больше мы с ним не продвинулись. Он выбрал такой путь, я это очень уважаю. У него детки маленькие, жена, родители, которые находятся дома (в Чернигове) – он очень переживает за них.

Я думаю, придет время, когда Ярмоленко может вернуться в "Динамо". Возможно, не в качестве игрока, а тренера или спортивного директора. Я его очень уважаю, его патриотическую поддержку. Он заслуживает того, чтобы доиграть и заработать деньги для своей семьи", - сказал Игорь Суркис.

Напомним, Андрея Ярмоленко, который находился в статусе свободного агента после ухода из "Вест Хэма", подписал контракт с "Аль-Айном". В эмиратском клубе капитан сборной Украины будет играть под руководством Сергея Реброва.

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