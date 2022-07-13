Форвард национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко, который ранее покинул "Вест Хэм", определился с новым клубом.
32-летний футболист заключил контракт с эмиратским "Аль-Айном", главным тренером которого является Сергей Ребров.
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Отмечается, что контракт Ярмоленко с его новым клубом рассчитан на один год.
Андрей Ярмоленко прокомментировал подписание договора с эмиратским "Аль-Айном".
"Привет, болельщики "Аль-Айна". Я рад присоединиться к такому великому клубу. Обещаю вам биться за эту футболку", - сказал Ярмоленко.
В прошлом сезоне Андрей Ярмоленко провел 32 матча за "Вест Хэм", отличился тремя голами и одной результативной передачей. Покинул лондонский клуб как свободный агент.
Напомним, под руководством Сергея Реброва "Аль-Айн" в прошлом сезоне выиграл чемпионат ОАЭ, опередив ближайшего преследователя на десять очков. Также команда украинского специалиста стала победителем Кубка лиги ОАЭ.
Андрей Ярмоленко: карьера и достижения
- Ярмоленко делал свои первые шаги в футболе в Чернигове. В ДЮФЛ выступал за черниговскую "Юность". В возрасте 13 лет поступил в футбольную академию киевского "Динамо", но не выдержав конкуренции через год вернулся в Чернигов.
- Первым профессилональным клубом Андрея стала черниговская "Десна", в составе которой форвард сыграл 45 матчей в Первой лиге и забил 12 голов.
- В 2005 году Ярмоленко перебрался в киевское "Динамо". Именно в этом клубе он сделал себе имя, стал игроком сборной Украины и стал настоящей звездой украинского футбола.
- За "Динамо" Ярмоленко сыграл 340 матчей и забил 137 голов во всех турнирах, а также отдал 90 результативны передач.
- С "Динамо" Андрей трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды Суперкубок.
- В 2017 году за 25 миллионов евро Ярмоленко перешел в "Боруссию" Дортмунд. За немецкий клуб сыграл 26 матчей и забил 6 голов.
- В 2018 году перебрался в английский "Вест Хэм". В составе "молотобойцев" сыграл 86 матчей и записал себе в актив 13 забитых голов и 7 ассистов.
- Ярмоленко является капитаном сборной Украины. Отыграл за национальную команду 109 матчей, забил 45 голов. Ярмоленко - второй бомбардир в истории сборной Украины.