Андрей Ярмоленко будет работать под руководством украинского тренера Сергея Реброва.

Форвард национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко, который ранее покинул "Вест Хэм", определился с новым клубом.

32-летний футболист заключил контракт с эмиратским "Аль-Айном", главным тренером которого является Сергей Ребров.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что контракт Ярмоленко с его новым клубом рассчитан на один год.

Андрей Ярмоленко прокомментировал подписание договора с эмиратским "Аль-Айном".

"Привет, болельщики "Аль-Айна". Я рад присоединиться к такому великому клубу. Обещаю вам биться за эту футболку", - сказал Ярмоленко.

В прошлом сезоне Андрей Ярмоленко провел 32 матча за "Вест Хэм", отличился тремя голами и одной результативной передачей. Покинул лондонский клуб как свободный агент.

Напомним, под руководством Сергея Реброва "Аль-Айн" в прошлом сезоне выиграл чемпионат ОАЭ, опередив ближайшего преследователя на десять очков. Также команда украинского специалиста стала победителем Кубка лиги ОАЭ.

Андрей Ярмоленко: карьера и достижения