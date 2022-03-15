Беньямин Вербич будет защищать цвета "Легии".

Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич подписал контракт с варшавской "Легией".

28-летний словенец будет играть за польский клуб до конца текущего сезона. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Заметим, что ФИФА из-за войны приостановила контракты легионеров, выступающих в Украине. Это позволило Вербичу временно покинуть УПЛ. С 1 июля его контракт с "Динамо" будет возобновлен, и Беньямин продолжит играть за "бело-синих".

Напомним, что словенец с 2018 года защищает цвета киевского гранда. В текущем сезоне он провел 13 поединков, где забил три мяча и отдал два ассиста. "Легия" в чемпионате Польши занимает 12-е место, за нее играет украинский полузащитник Игорь Харатин.

Иностранные игроки и тренеры из УПЛ могут на остаток сезона беспрепятственно найти себе новый клуб. Из-за военного положения УПЛ приостановлена.

Ранее Вербич помог украинской армии, купив для нее дрон с тепловизором и медикаменты.

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