Состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Во вторник, 2 августа, были сыграны первые матчи в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Самым интересным матчем для украинских зрителей в этот игровой день было противостояние потенциальных соперников "Динамо" - португальской "Бенфики" и датского "Митьюлланда".

В этом матче команда украинского форварда Романа Яремчука одержала разгромную победу со счетом 4:1, сняв практически все вопросы касательно выхода в следующий раунд.

В составе "орлов" забитыми мячами отличались Гонсалу Рамуш, забивший хет-трик и Энцо Фернандес. Также два ассиста отдал бывший игрок "Шахтера" Давид Нерес. Роман Яремчук вышел на поле в концовке матча и не успел отличиться результативными действиями.

Также в этот день играл клуб еще одного украинца. "Лудогорец", в составе которого играет украинский защитник Игорь Пластун, проиграл домашний матч против "Динамо" Загреб (1:2). Украинец сыграл весь поединок.

Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации

"Бенфика" (Португалия) – "Мидтьюлланд" (Дания) – 4:1

Голы: Рамуш, 17, 33, 61, Фернандес, 40 – Систо, 78 (пен)

"Шериф" (Молдова) – "Виктория" Пльзень (Чехия) – 1:2

Голы: Аканби, 36 (пен) – Хори, 41 (пен), Буча, 55

Обзор матча:

"Лудогорец" (Болгария) – "Динамо" Загреб (Хорватия) – 1:2

Голы: Текпетей, 22 – Перич, 6, Падт, 9 (автогол)

Обзор матча:

"Монако" (Франция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1

Голы: Дисаси, 80 – Верман, 38

Обзор матча:

"Юнион Сен-Жилуаз" (Бельгия) – "Рейнджерс" (Шотландия) – 2:0

Голы: Теума, 27, Ванзейр, 76 (пен)

Напомним, киевское "Динамо" свой матч 3-го раунда квалификации против "Штурма" сыграет 3 августа. Номинально домашний поединок "бело-синие" проведут в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола.

Вас также могут заинтересовать новости: