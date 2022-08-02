"Динамо" Киев примет "Штурм" в польском городе Лодзь.

В среду, 3 августа, киевское "Динамо" в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА сыграет против австрийского "Штурма".

Номинально домашний матч "бело-синие" вынуждено сыграют в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола. Обслужит матч бригада арбитров из Франции. Главным рефери выступит Франсуа Летесье. Помогать ему будут соотечественники Сириль Мюнье и Меди Рамуни, роль четвертого рефери исполнит Жереми Стинат.

Как стало известно накануне, начиная с этого сезона на матчах этой стадии ЛЧ будет задействована система видеоповторов для помощи арбитрам (VAR). За работой VAR на матче "Динамо" - "Штурм" будет следить Пьер Гаюст.

Динамо - Штурм: трансляция

В прямом эфире в Украине матч будет доступен на телеканале "Setanta Sports". Начало встречи - в 21:00 по киевскому времени.

Кроме того, этот и другие матчи киевского "Динамо" в Лиге чемпионов вы сможете посмотреть на Киевстар ТВ.

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Также с 15-минутной задержкой матч "Динамо" - "Штурм" покажет канал "2+2".

Добавим, что победитель двухматчевого противостояния "Динамо" - "Штурм" выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где за путевку в групповой этап сразится с победителем дуэли "Бенфика" (Португалия) – "Митьюлланд" (Дания). Проигравшая команда, в свою очередь, попадет в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, подопченые Мирчи Луческу во втором отборочном раунде Лиги чемпионов противостояли турецкому "Фенербахче". Первый матч "бело-синие" также играли в Польше и сыграли вничью 0:0. В ответной игре в Стамбуле, несмотря на статус андердога, киевлянам удалось добыть нужный результат и выйти в следующий раунд. В основное время игра завершилась со счетом 1:1 и исход противостояния решился в экстра-тайме. Победный гол "Динамо" забил Александр Караваев.

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