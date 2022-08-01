Впервые на матчах 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов будет работать система VAR.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что впервые в истории на матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов будет задействована система видеоповторов для помощи арбитрам (VAR).

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Таким образом, система VAR будет работать на матче киевского "Динамо" в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором подопечные Мирчи Луческу сыграют против австрийского "Штурма".

Первый матч "Динамо" сыграет против "Штурма" в среду, 3 августа, в польском городе Лодзь. Номинально домашний матч украинский клуб вынужден играть в Польше из-за полномасштабной войны, которую начала РФ в Украине.

Судить первый матч против "Штурма" будет бригада арбитров из Франции. Главным рефери выступит Франсуа Летесье. Помогать ему будут соотечественники Сириль Мюнье и Меди Рамуни, роль четвертого рефери исполнит Жереми Стинат. За работой VAR будет следить Пьер Гаюст.

Напомним, в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов "Динамо" одолело "Фенербахче". Первый матч команды сыграли в Польшу вничью 0:0, а в ответной игре в Стамбуле киевляне одержали победу в дополнительное время со счетом 2:1.

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