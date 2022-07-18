Состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В понедельник, 18 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

В этом раунде может принять участие киевское "Динамо", если обыграет во втором раунде отбора по сумме двух матчей турецкий "Фенербахче".

Согласно результатам жеребьевки, потенциальным соперником "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов стал "Штурм" (Австрия).

Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Путь представителей лиг

"Монако" - ПСВ (Нидерланды)

"Динамо" (Киев, Украина) / "Фенербахче" (Турция)﻿ - "Штурм" (Австрия)

"Юнион" (Бельгия)﻿ - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Бенфика" (Португалия) - "Митьюлланд" (Дания) / АЕК Ларнака (Кипр)

Путь чемпионов

"Маккаби" Хайфа (Израиль) / "Олимпиакос" (Греция)﻿ - "Аполлон" Лимасол (Кипр)

"Карабах" (Азербайджан) / "Цюрих" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия) / "Слован" (Словакия)

"Лудогорец" (Болгария) / "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Динамо" Загреб / "Шкупи" (Сев.Македония)﻿

"Марибор" (Словения) / "Шериф" (Молдова) - ХИК (Финляндия) / "Виктория" Пльзень (Чехия)

"Линфилд" (Сев.Ирландия) / "Буде-Глимт" (Норвегия) ﻿- "Жальгирис" (Литва) / "Мальме" (Швеция)

"Пюник" (Армения) / "Дюделанж" (Люксембург) - "Црвена Звезда" (Сербия)

Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов запланированы на 2-3 августа и 9-10 августа.

Первый матч против "Штурма" киевский клуб сыграет на своем поле, а ответный поединок пройдет в Австрии.

Напомним, из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ против Украины, киевское "Динамо" не может сыграть домашние матчи квалификации ЛЧ на своем поле. Поэтому, руководство "бело-синих" приняло решение играть домащние матчи еврокубков в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Круля.

Отметим, что если "Динамо" проиграет "Фенербахче", то продолжит еврокубковый сезон в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Первый матч "Динамо" против "Фенербахче" запланирован на 20 июля, начало – в 21:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 26 или 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".

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