Румынский специалист отказался идти на пресс-конференцию после матча.

В среду, 27 июля, в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" обыграло в гостях "Фенербахче".

Прекрасную футбольную атмосферу испортили фанаты турецкого гранда, которые после гола в ворота их команды начали скандировать имя президента РФ Владимира Путина.

Этот эпизод вызвал возмущение главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу. Румынский специалист отказался идти на пресс-конференцию после матча и раскритиковал поведение турецких фанатов.

"Я спрашиваю вас, вы снова посчитали, сколько фолов мы совершили? Все было в рамках нашего плана, это сработало, и мы выиграли.

Но мы не можем принять поведение болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Очень жаль", - сказал Луческу турецкому телевидению.

Напомним, победа над "Фенербахче" позволила киевскому "Динамо" выйти в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, где они сыграют против австрийского "Штурма". Турецкий клуб вылетел в Лигу Европы и там его ждет противостояние против "Словацко" из Чехии.

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