Однако такая поддержка фанатов не помогла турецкому клубу.

Во время матча "Динамо"-"Фенербахче" турецкие болельщики решили выразить недовольство от гола в свои ворота, забитого киевским клубом.

Так, фанаты "Фенербахче" начали скандировать с трибун имя президента России Владимира Путина.

Однако такая поддержка болельщиков не помогла турецкому клубу победить. В ответном поединке второго раунда квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" обыграло стамбульский клуб со счетом 2:1.

Напомним, первая игра "Динамо" против "Фенербахче" завершилась вничью 0:0. Номинально домашний матч "бело-синие" вынужденно играли в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола.

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против австрийского "Штурма". "Фенербахче" в свою очередь вылетел в Лигу Европы и в рамках третьего квалификационного раунда сыграет против "Словацко" из Чехии.

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