"Динамо" вновь может встретиться с "Бенфикой" в Лиге чемпионов.

Во вторник, 2 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23.

В этом раунде потенциально может принять участие киевское "Динамо", если обыграет в третьем раунде отбора по сумме двух матчей австрийский "Штурм".

Согласно результатам жеребьевки, потенциальным соперником "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов станет победитель пары "Бенфика" (Португалия) / "Митьюлланд" (Дания).

Результаты жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Путь представителей лиг

"Динамо" Киев (Украина) / "Штурм" (Австрия) – "Бенфика" (Португалия) / "Митьюлланд" (Дания)

"Унион" Сент-Жилуаз (Бельгия) / Рейнджерс (Шотландия) – "Монако" (Франция) / ПСВ (Нидерланды)

Путь чемпионов

"Копенгаген" (Дания) - "Трабзонспор" (Турция)

"Маккаби" Хайфа (Израиль / "Аполлон" Лимасол (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия) / "Пюник" (Армения)

"Карабах" (Азербайджан) / "Ференцварош" (Венгрия) - "Шериф" (Молдова) / "Виктория" (Чехия)﻿

"Буде-Глимт" (Норвегия) / "Жальгирис" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария) / "Динамо" Загреб

Матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов запланированы на 2-16-17 августа и 23-24 августа.

Отметим, что если "Динамо" проиграет "Штурму", то продолжит еврокубковый сезон в групповом этапе Лиги Европы.

Первый матч "Динамо" против "Штурма" запланирован на 3 августа, начало – в 21:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 9 августа в Австрии на клубном стадионе "Штурма" – "Меркур-Арена".

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