Во вторник, 2 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23.
В этом раунде потенциально может принять участие киевское "Динамо", если обыграет в третьем раунде отбора по сумме двух матчей австрийский "Штурм".
Согласно результатам жеребьевки, потенциальным соперником "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов станет победитель пары "Бенфика" (Португалия) / "Митьюлланд" (Дания).
Результаты жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Путь представителей лиг
- "Динамо" Киев (Украина) / "Штурм" (Австрия) – "Бенфика" (Португалия) / "Митьюлланд" (Дания)
- "Унион" Сент-Жилуаз (Бельгия) / Рейнджерс (Шотландия) – "Монако" (Франция) / ПСВ (Нидерланды)
Путь чемпионов
- "Копенгаген" (Дания) - "Трабзонспор" (Турция)
- "Маккаби" Хайфа (Израиль / "Аполлон" Лимасол (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия) / "Пюник" (Армения)
- "Карабах" (Азербайджан) / "Ференцварош" (Венгрия) - "Шериф" (Молдова) / "Виктория" (Чехия)
- "Буде-Глимт" (Норвегия) / "Жальгирис" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария) / "Динамо" Загреб
Матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов запланированы на 2-16-17 августа и 23-24 августа.
Отметим, что если "Динамо" проиграет "Штурму", то продолжит еврокубковый сезон в групповом этапе Лиги Европы.
Первый матч "Динамо" против "Штурма" запланирован на 3 августа, начало – в 21:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 9 августа в Австрии на клубном стадионе "Штурма" – "Меркур-Арена".