"Динамо" выступает в роли фаворита в противостоянии с австрийским клубом.

В среду, 3 августа, киевское "Динамо" в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА сыграет против австрийского "Штурма".

Номинально домашний матч "бело-синие" вынуждено сыграют в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола.

Как стало известно накануне, начиная с этого сезона на матчах этой стадии ЛЧ будет задействована система видеоповторов для помощи арбитрам (VAR).

Судить первый матч "Динамо" против "Штурма" будет бригада арбитров из Франции. Главным рефери выступит Франсуа Летесье. Помогать ему будут соотечественники Сириль Мюнье и Меди Рамуни, роль четвертого рефери исполнит Жереми Стинат. За работой VAR будет следить Пьер Гаюст.

Подопченые Мирчи Луческу во втором отборочном раунде Лиги чемпионов противостояли турецкому "Фенербахче". Первый матч "бело-синие" также играли в Польше и сыграли вничью 0:0. В ответной игре в Стамбуле, несмотря на статус андердога, киевлянам удалось добыть нужный результат и выйти в следующий раунд. В основное время игра завершилась со счетом 1:1 и исход противостояния решился в экстра-тайме. Победный гол "Динамо" забил Александр Караваев.

Дуэль против "Фенербахче" показала, что "Динамо" довольно качественно может обороняться и хорошо играет от обороны, на контратаках. Однако, противостояние с турецким грандом показало и главную проблему киевляен, а именно, игру в атаке. "Динамо" очень не хватает хорошего нападающего, который мог бы завершать атаки и постоянно держать в напряжении оборону соперника. За две игры с "Фенербахче" подопечным Луческу удалось нанести в створ ворот соперника лишь пять ударов. Очень удрущающие показатели. При этом, все эти удары были нанесены во второй игре, в первой же было 0 ударов в створ.

О проблеме "Динамо" в атаке говорил и бывший наставник киевлян Йожеф Сабо. Накануне игры с "Фенербахче" он акцентировал внимание на том, что сейчас в команде Луческу некому забивать голы. Артем Беседин не был никогда выдающимся страйкером, а Цыганков и Буяльский находятся сейчас не в своей лучшей форме.

Сможет ли румынский специалист найти решение этой проблемы к игре со "Штурмом"? Это довольно сложный вопрос. Сейчас "Динамо" по понятным причинам не может качественно поработать на трансферном рынке, поэтому приходится выбирать из тех игроков, которые есть сейчас в распоряжении Луческу. Вероятно, именно по этой причине сейчас "Динамо" играет больше от обороны, пытаясь добыть результат благодаря качественным выходам в контратаки. Это дало в итоге результат в дуэли с "Фенербахче". Получится ли со "Штурмом", очень скоро станет известно.

Динамо - Штурм: прогноз

В предстоящей встрече букмекеры видят фаворитом "Динамо". Так, ставки на победу номинальных хозяев поля букмекеры принимают с коэффициентом 2,25, на ничью - 3,20. На выигрыш "Штурма" в первой игре принимаются ставки с коэффициентом 3,30.

Что касается прогноза на фаворита двухматчевого противостояния, то тут картина немного другая. Букмекеры считают, что у "Штурма" больше шансов на итоговый успех. На проход австрийцев в следующий раунд квалификации принимаются ставки с коэффициентом 1,86. Итоговый успех "Динамо" в двухматчевой дуэли оценен коэффициентом 2,01.

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Добавим, что победитель двухматчевого противостояния "Динамо" - "Штурм" выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где за путевку в групповой этап сразится с победителем дуэли "Юнион" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия) или "Бенфика" (Португалия) – "Митьюлланд" (Дания). Проигравшая команда, в свою очередь, попадет в групповой этап Лиги Европы.

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