Первый поединок против "Штурма" подопечные Мирчи Луческу выиграли со счетом 1:0.

Во вторник, 9 августа, киевское "Динамо" сыграет ответный поединок против австрийского "Штурма" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Игра пройдет на стадионе "Меркур-Арена" в городе Грац (Австрия). Обслужит встречу словенский рефери Иван Кружляк.

В первом поединке против "Штурма" подопечным Мирчи Луческу удалось одержать победу с минимальным преимуществом. Единственный и победный гол в той встрече записал себе в актив Александр Караваев.

"Штурм" удачно стартовал в нынешнем сезоне в Австрии, выиграв 6:0 в первом раунде национального кубка и достаточно успешно начав чемпионат: ничья 1:1 с третьей командой прошлого сезона "Вольфсбергером" и победа 2:1 над действующим чемпионом "Зальцбургом". Однако, стоит отметить, что после первой игры против "Динамо", в национальном первенстве "Штурм" потерял очки в игре против "Рида" (1:1).

Киевское "Динамо" после первой игры со "Штурмом" не играло матчей, поскольку первенство УПЛ стартует только 23 августа. Брак игровой практики и отсутствие игрового тонуса может негативно сказаться на подопечных Луческу. Тем не менее, в дуэле с турецким "Фенербахче" киевский клуб показал, что неплохо готов физически к новому сезону, переиграв стамбульский клуб в экстра-тайме.

Напомним, "Динамо" сумело выбить "Фенербахче" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Первый матч "бело-синие" играли в Польше и сыграли вничью 0:0. В ответной игре в Стамбуле, несмотря на статус андердога, киевлянам удалось добыть нужный результат. В основное время игра завершилась со счетом 1:1 и исход противостояния решился в экстра-тайме. Победный гол "Динамо" забил Александр Караваев.

Штурм - Динамо: прогноз

Букмекеры уверены в том, что в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов выйдет украинский клуб.

Аналитики предлагают сделать ставку на проход "Динамо" с коэффициентом 1,33, а на "Штурм" - всего 3,35.

Тем не менее австрийский клуб является фаворитом на победу в ответной игре. Коэффициент на их победу - 2,33. В то время как триумф "Динамо" оценивается коэффициентом 3,15. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3,30.

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Добавим, что победитель двухматчевого противостояния "Динамо" - "Штурм" выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где за путевку в групповой этап сразится с победителем дуэли "Бенфика" (Португалия) – "Митьюлланд" (Дания). Проигравшая команда, в свою очередь, попадет в групповой этап Лиги Европы.

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