Гол Александра Караваева принес "бело-синим" победу в первой игре со "Штурмом".

В среду, 3 августа, киевское "Динамо" в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА играло против австрийского "Штурма".

Поединок завершился минимальной победой киевлян со счетом 1:0.

Номинально домашний матч "бело-синие" вынуждено играли в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола. Обслуживал матч арбитр из Франции Франсуа Летесье.

Единственный гол в матче забил Александр Караваев, который отличился на 28-й минуте встречи с передачи Владислава Дубинчака.

"Динамо" – "Штурм" – 1:0

Гол: Караваев (28)

"Динамо": Бущан, Дубинчак (Вивчаренко, 71), Попов, Забарный, Кендзера, Шепелев (Гармаш, 71), Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Беседин (Ванат, 83)

"Штурм": Зибенхандль, Данте (Шнегг, 68), Вютрих, Аффенгрубер, Газибегович, Станкович, Прасс (Демаку, 78), Хирлендер (Любич, 67), Хорват, Хейлунн (Ланг, 89), Саркария

Предупреждения: Попов (21), Шепелев (48) – Вютрих (16), Станкович (41), Хирландер (46)

Видео гола:

Добавим, что победитель двухматчевого противостояния "Динамо" - "Штурм" выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где за путевку в групповой этап сразится с победителем дуэли "Бенфика" (Португалия) – "Митьюлланд" (Дания). Проигравшая команда, в свою очередь, попадет в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, подопченые Мирчи Луческу во втором отборочном раунде Лиги чемпионов противостояли турецкому "Фенербахче". Первый матч "бело-синие" также играли в Польше и сыграли вничью 0:0. В ответной игре в Стамбуле, несмотря на статус андердога, киевлянам удалось добыть нужный результат и выйти в следующий раунд. В основное время игра завершилась со счетом 1:1 и исход противостояния решился в экстра-тайме. Победный гол "Динамо" забил Александр Караваев.

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