"Шахтер" попробует взять реванш у "Реала" за поражение на "Сантьяго Бернабеу".

Во вторник, 11 октября, в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" будет принимать мадридский "Реал".

Это будет номинально домашний матч для "горняков", ведь из-за полномасштабного вторжения РФ еврокубковые игры на территории Украины проводить запрещено. Матч "Шахтера" и "Реала" пройдет в Варшаве на стадионе Войска Польского.

Обслужит поединок "Шахтера" против "Реала" израильская бригада арбитров. Главным арбитром встречи назначен Орель Гринфельд. Помогать ему будут Рой Хассан и Идай Яркони. Четвертый судья – Эйтан Шмулевиц. Арбитром VAR назначен итальянец Марко Ди Белло.

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Шахтер - Реал: прогноз

В предстоящей игре букмекеры ожидаемо отдают предпочтение действующему победителю Лиги чемпионов - "Реалу".

Успех "Шахтера" в этом противостоянии оценивается коэффициентом 7,30. Ничья - 5,50. Коэффициент на победу команды Карло Анчелотти - 1,39.

Наиболее вероятным исходом поединка аналитики считают победу "Реала" со счетом 0:2. Коэффициент на данный исход - 8,10.

Гол "Шахтера" в матче против "сливочных" оценивается коэффициентом - 1,58. При этом коэффициент на гол мадридцев - 1,06.

Шахтер: выступления в Лиге чемпионов-2022/2023

"Горняки" в первом туре группового турнира сенсационно обыграли немецкий "РБ Лейпциг" со счетом 4:1. "Реал" в первом туре разобрался с "Селтиком" (3:0).

Во втором туре "Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" в номинально домашней игре (1:1). Команда Карло Анчелотти победила "Лейпциг" (2:0).

В третьем туре "Шахтер" на выезде уступил "Реалу" (1:2).

После трех туров "горняки" с 4 баллами занимают второе место в турнирной таблице группы F. Лидирует "Реал" - 9 баллов. На третьей строчке с 3 очками идет "РБ Лейпциг", последнее место за "Селтиком" - 1 балл.

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин лидирует в текущем розыгрыше Лиги чемпионов по числу сейвов. Украинский голкипер отразил 19 ударов в трех стартовых турах группового этапа Лиги чемпионов, 11 из которых пришлось на поединок с "Реалом".

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