"Горняки" не смогли обыграть "Селтик" в номинально домашней игре.

В среду, 14 сентября, в рамках второго тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" принимал шотландский "Селтик".

Это был номинально домашний матч для "горняков", ведь из-за полномасштабного вторжения РФ еврокубковые игры на территории Украины проводить запрещено. Матч "Шахтера" и "Селтика" проходил в Варшаве на стадионе Войска Польского.

Обслуживал встречу 33-летний Гленн Нюберг из Швеции. На линиях ему помогали Махбод Беиджи и Андреас Седерквист.

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Футболистам "Селтика" удалось быстро открыть счет в этой игре. На 10-й минуте забил японец Рео Хатате. Мяч после срезки от Бондаренко пролетел над ногой Трубина.

На 29-й минуте "горняки" сравняли счет. Михаил Мудрик получил пас вразрез от Георгия Судакова, выиграл забег на скорость у защитника и точно направил мяч в сетку.

"Шахтер" – "Селтик" - 1:1

Голы: Мудрик, 29 - Бондаренко, 11 (автогол)

"Шахтер": Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Л. Тейлор, Степаненко, Мудрик, Судаков (Очеретько, 77), Бондаренко (Джурасек,74), Зубков (Траоре, 61), Швед (Петряк, 61)

"Селтик": Харт, Г. Тейлор, Енц, Картер-Уикерс, Юранович, Хатате (Тернбулл, 68), Макгрегор, О'Райли (Муй, 68), Жота (Абада, 86), Фурухаси (Якумакис, 68), Хакшабанович (Маэда, 46)

Обзор матча:

После двух сыгранных матчей в активе "Шахтера" 4 набранных очка. "Горняки" занимают первое место в группе F, однако "Реал", у которого три очка, свой матч второго тура ЛЧ еще не сыграл. "Селтик" с 1 баллом занимает третью строчку, а на последнем месте расположился "РБ Лейпциг" - 0 очков.

В следующем туре "Шахтер" сыграет против мадридского "Реала" на выезде. Игра запланирована на 5 октября.

Напомним, в первом туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде сенсационно выиграл у немецкого "РБ Лейпциг" со счетом 4:1. Шотландский "Селтик" на своем поле с разгромным счетом уступил мадридскому "Реалу" (0:3).

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