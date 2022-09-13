"Горняки" примут шотландский "Селтик" в Варшаве.

В среду, 14 сентября, в рамках второго тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" сыграет против "Селтика".

Это будет номинально домашний матч для "горняков", ведь из-за полномасштабного вторжения РФ еврокубковые игры на территории Украины проводить запрещено. Матч "Шахтера" и "Селтика" пройдет в Варшаве на стадионе Войска Польского.

Шахтер - Селтик: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Обслужит встречу 33-летний Гленн Нюберг из Швеции. На линиях ему помогут Махбод Беиджи и Андреас Седерквист. Роль четвертого арбитра исполнит Мохаммед аль-Хаким.

Шахтер - Селтик: трансляция

В Украине прямом эфире матч Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и шотландским "Селтиком" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на платформе Volia TV.

Начало игры запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Заявка Шахтера на матч с Селтиком

Голкиперы: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин

Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Крыськив, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк

Нападающие: Траоре, Сикан, Кулаков

Напомним, в первом туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде сенсационно выиграл у немецкого "РБ Лейпциг" со счетом 4:1. Шотландский "Селтик" на своем поле с разгромным счетом уступил мадридскому "Реалу" (0:3).

После первого тура "Шахтер" занимает первое место в группе F, опережая "Реал" по дополнительным показателям.

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