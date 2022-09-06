Голы Марьяна Шведа, Михаила Мудрика и Лассины Траоре принесли "горнякам" победу.

Во вторник, 6 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" играл в гостях против "РБ Лейпциг".

Игра проходила на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге и завершилась сенсационной победой "Шахтера". Обслуживал матч португалец Жоау Пиньейру.

Открыли счет в матче футболисты донецкого клуба. На 16-й минуте игры после грубой ошибки вратаря хозяев поля забил Марьян Швед.

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Во втором тайме футболистам "Лейпцига" удалось сравнять счет на табло, на 57-й минуте забил Мохамед Симакан. Однако уже спустя минуту Марьян Швед оформил дубль и вывел "горняков" вперед во второй раз.

На 76-й минуте встречи Михаил Мудрик забил третий гол в ворота хозяев поля. Точку в разгроме "Лейпцига" поставил Лассина Траоре, забивший на 85-й минуте.

"РБ Лейпциг" – "Шахтер" - 1:4

Голы: Симакан, 57 – Швед, 16, 58, Мудрик, 76, Траоре, 85

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг (Раум, 46), Орбан, Диалло, Симакан, Шлагер (Хенрихс, 70), Лаймер (Айдара, 82), Нкунку, Собослаи, Вернер (Форсберг, 70), Силва

"Шахтер": Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Тейлор, Степаненко, Мудрик, Судаков, Бондаренко (Джурасек, 62), Зубков, Швед (Петряк, 62)

Предупреждения: Симакан, 61 – Конопля, 50, Трубин, 60

Обзор матча:

Лучшим игроком матча по версии статистического портала WhoScored стал Михаил Мудрик. Его оценка – 8.3, у Марьяна Шведа, на счету которого 2 забитых мяча – 8.2. Третий показатель в команде у Георгия Судакова, получившего 7.5.

Эта победа стала первой для украинских клубов в групповом раунде Лиги чемпионов за почти два года. Последний раз на этой стадии ЛЧ побеждало "Динамо" в декабре 2020 года, когда одолело дома "Ференцварош" со счетом 1:0.

Отметим, что в параллельном матче этой группы мадридский "Реал" на выезде разгромил шотландский "Селтик". Таким образом, после первого тура у "Шахтера" и "Реала" по три набранных балла.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в номинально домашнем матче сыграет против "Селтика", а "Реал" в Мадриде примет "РБ Лейпциг". Матчи запланированы на 14 сентября.

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