6 сентября донецкий "Шахтер" стартует в новом сезоне Лиги чемпионов.

Во вторник, 6 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" сыграет на выезде против немецкого "РБ Лейпциг".

Обслужит встречу португалец Жоау Пиньейру. На линиях ему помогут соотечественники Бруну Алвеш Жезуш и Лусиану Майя. Четвертый арбитр тоже из Португалии – Антониу Нобре.

РБ Лейпциг - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Накануне матча Лиги чемпионов "горняки" сыграли матч УПЛ против львовского клуба "Рух". Игра завершилась минимальной победой "Шахтера" со счетом 1:0.

"РБ Лейпциг" перед стартом в ЛЧ сыграл матч 5-го тура Бундеслиги против "Айнтрахта". Игра завершилась разгромным поражением "быков" со счетом 0:4. Это фиаско придаст еще больше злости немецкому клубу перед игрой с "Шахтером".

Стоит отметить, что "Шахтер" и "РБ Лейпциг" никогда ранее не пересекались в официальных встречах и в этом матче команды сыграют между собой впервые.

РБ Лейпциг - Шахтер: трансляция

В Украине прямом эфире матч группы F между "Шахтером" и "РБ Лейпциг" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на платформе Volia TV.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Добавим, что в группе F кроме "Шахтера" и "РБ Лейпциг" выступают также испанский "Реал" Мадрид и шотландский "Селтик".

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