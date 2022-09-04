Донецкий "Шахтер" стартует в самом престижном клубном турнире Европы игрой против "РБ Лейпциг".

Во вторник, 6 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" сыграет в гостях против немецкого "РБ Лейпциг".

Игра пройдет на стадионе "Ред Булл Арена" в Германии.

Обслужит встречу португалец Жоау Пиньейру. На линиях ему помогут соотечественники Бруну Алвеш Жезуш и Лусиану Майя. Четвертый арбитр тоже из Португалии – Антониу Нобре.

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"РБ Лейпциг" не очень удачно стартовал в новом сезоне чемпионата Германии по футболу, одержав за 5 туров всего одну победу и дважды сыграв вничью.

В игре против "Шахтера", который считается одним из аутсайдеров этой группы, у "быков" появилась прекрасная возможность одержать победу и вернуть тем самым расположение фанатов.

Да, "Лейпциг" не очень убедительно стартовал в Бундеслиге в плане результата, но проигрывали они, стоит отметить, достаточно крепким командам, и при этом демонстрировали качественную игру.

Кроме того, атака у "быков" работает очень хорошо, так как 3 мяча забивали игроки "Лейпцига" в ворота "Баварии" в матче за Суперкубок Германии, а в кубковой встрече и вовсе со счетом 8:0 уничтожили скромного представителя нижних дивизионов немецкого футбола.

Война в Украине, которую развязала РФ, сильно ударила по украинскому футболу и "Шахтер" пострадал едва ли не больше всех. "Горняки" потеряли практически всех своих легионеров, на которых строилась игра команды. Так, в клубе остался только Лассина Траоре. Все остальные отправились либо в аренды, либо на постоянной основе в зарубежные клубы.

Также у "Шахтера" сменился и главный тренер. На место итальянского специалиста Роберто Де Дзерби пришел хорват Игорь Йовичевич.

Этим летом "Шахтер" попытался заменить ушедших легионеров опытными украинскими футболистами. Так, в команду пришли Александр Зубков, Иван Петряк, Марьян Швед, Андрей Тотовицкий, Богдан Михайличенко, Невен Джурасек и Лукас Тейлор.

При всем уважении к этим футболистам, это не тот уровень игроков, которых "Шахтер" потерял. Заменить Тете, Додо, Давида Нереса, Майкона, Марлона, Соломона и остальных легионеров полноценно они не смогут.

Именно по этой причине "Шахтер" и является одним из главных аутсайдеров группы F, где их соперники также действующий победитель ЛЧ "Реал" Мадрид и шотландский "Селтик".

Учитывая ситуацию, в которой оказался "Шахтер", выход в Лигу Европы из этой группы уже будет отличным результатом, в то время как выход в плей-офф Лиги чемпионов - это уже что-то фантастическое.

РБ Лейпциг - Шахтер: прогноз

Букмекеры уверены, что у хозяев поля гораздо больше шансов на успех. Победа "РБ Лейпциг" оценивается коэффициентом 1,22, ничья – 6,80, а победа "Шахтера" – 11,50.

Аналитики не сомневаются, что "Лейпциг" сможет забить "горнякам". На это событие коэффициент – 1,03, а коэффициент на гол в исполнении "Шахтера" составляет 1,81.

Для обеих команд это будет первый еврокубковый поединок сезона. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Кроме того, клубы проведут между собой первый официальный матч.

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