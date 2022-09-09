Матч "Шахтера" и "Селтика" могут перенести в связи с объявлением траура по причине смерти королевы Елизаветы II.

Матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Селтиком", который был запланирован на 14 сентября, УЕФА может перенести на другую дату.

Причиной тому является смерть королевы Великобритании Елизаветы II, из-за которой, как ожидается, все развлекательные и спортивные мероприятия в государстве будут отменены в связи с объявлением 10-дневного траура, сообщает шотландская пресса.

Пока детали вероятного переноса матчей Лиги чемпионов с участием британских и, в частности, шотландских команд, остаются неизвестными.

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Ранее УНИАН сообщал, что из-за кончины Елизаветы II руководство АПЛ приняло решение перенести все матчи ближайшего тура чемпионата Англии по футболу, которые запланированы на 10, 11 и 12 сентября.

Напомним, королева Великобритании и королевств Содружества Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

После смерти монарха над Букингемским дворцом был приспущен национальный флаг Великобритании. В стране объявлен 10-дневный траур.

9 сентября 2015 года королева стала монархом, который правил дольше всех в истории Великобритании. И после этого она пробыла на престоле без 1 дня 7 лет.

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