Королева Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

Ближайшие матчи чемпионата Англии по футболу перенесены из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, игры 7-го тура чемпионата, которые были запланированы на 10, 11 и 12 сентября, состоятся в другую дату.

"Лига и клубы хотели бы отдать дань уважения долгой и непоколебимой службе Ее Величества нашей стране. Как наш старейший монарх, она была источником вдохновения и оставила после себя невероятное наследие после жизни.

Видео дня

Это чрезвычайно печальное время не только для нации, но и для миллионов людей по всему миру, которые восхищались ею. Мы присоединяемся ко всем, кто скорбит о ее кончине", – заявил глава АПЛ Ричард Мастерс.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании и королевств Содружества Елизавета II.

После смерти монарха над Букингемским дворцом был приспущен национальный флаг Великобритании. В стране объявлен 10-дневный траур.

9 сентября 2015 года королева стала монархом, который правил дольше всех в истории Великобритании. И после этого она пробыла на престоле без 1 дня 7 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: