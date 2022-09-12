Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" померяется силами с "Селтиком" из Шотландии.

В среду, 14 сентября, в рамках второго тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" сыграет против "Селтика".

Это будет номинально домашний матч для "горняков", ведь из-за полномасштабного вторжения РФ еврокубковые игры на территории Украины проводить запрещено. Матч "Шахтера" и "Селтика" пройдет в Варшаве на стадионе Войска Польского.

Обслужит встречу 33-летний Гленн Нюберг из Швеции. На линиях ему помогут Махбод Беиджи и Андреас Седерквист. Роль четвертого арбитра исполнит Мохаммед аль-Хаким.

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В первом туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде сенсационно выиграл у немецкого "РБ Лейпциг" со счетом 4:1. Шотландский "Селтик" на своем поле с разгромным счетом уступил мадридскому "Реалу" (0:3).

Перед матчем с "Селтиком" в рамках чемпионата УПЛ "Шахтер" играл против одесского "Черноморца". Матч получился очень непростым для "горняков", но взять три очка подопечным Игора Йовичевича все же удалось. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Шахтера".

"Селтик" перед игрой с "Шахтером" должен был играть в рамках 7-го тура чемпионата Шотландии против "Ливингстона", однако этот матч был перенесен на неопределенный срок по причине смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Шахтер - Селтик: прогноз

В дуэли украинского и шотландского коллективов букмекеры отдают минимальное преимущество "Селтику". Коэффициент на победу "Шахтера" в этом матче составляет 3,20, на ничью – 3,70, а победа "Селтика" оценивается коэффициентом – 2,21.

При этом наиболее вероятным точным исходом поединка аналитики считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент на данный исход - 7,30.

Добавим, что в параллельном матче этой группы мадридский "Реал" на своем поле примет немецкий "РБ Лейпциг".

После первого тура "Шахтер" занимает первое место в группе F, опережая "Реал" по дополнительным показателям.

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