Андрей Лунин впервые сыграл в Лиге чемпионов.

5 октября донецкий "Шахтер" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграл против мадридского "Реала".

"Сливочные" уверенно начали поединок. Родриго Гоэс и Винисиус Жуниор забили в ворота Анатолия Трубина. Однако еще до перерыва "горняки" сократили отставание - Александр Зубков красиво попал в угол ворот Андрея Лунина.

Во втором тайме испанский гранд имел много моментов, но матч так и завершился со счетом 2:1.

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Украинский вратарь Лунин дебютировал в ЛЧ, Тибо Куртуа все еще травмирован. В стартовом составе "Шахтера" вышло 11 украинцев - это беспрецендентный случай, впервые в истории донецкий клуб сыграл в ЛЧ основным составом без легионеров.

Реал – Шахтер – 2:1

Голы: Родриго (13), Винисиус Жуниор (28) – Зубков (39)

Реал: Лунин, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Кроос, Чуамэни (Камавинга, 75), Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема, Родриго (Асенсио, 80)

Шахтер: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко (Траоре, 88), Мудрик, Судаков (Джурасек, 88), Бондаренко, Швед (Петряк, 67), Зубков (Сикан, 67)

Реал – Шахтер: итоги матча