5 октября донецкий "Шахтер" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграл против мадридского "Реала".
"Сливочные" уверенно начали поединок. Родриго Гоэс и Винисиус Жуниор забили в ворота Анатолия Трубина. Однако еще до перерыва "горняки" сократили отставание - Александр Зубков красиво попал в угол ворот Андрея Лунина.
Во втором тайме испанский гранд имел много моментов, но матч так и завершился со счетом 2:1.
Украинский вратарь Лунин дебютировал в ЛЧ, Тибо Куртуа все еще травмирован. В стартовом составе "Шахтера" вышло 11 украинцев - это беспрецендентный случай, впервые в истории донецкий клуб сыграл в ЛЧ основным составом без легионеров.
Реал – Шахтер – 2:1
Голы: Родриго (13), Винисиус Жуниор (28) – Зубков (39)
Реал: Лунин, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Кроос, Чуамэни (Камавинга, 75), Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема, Родриго (Асенсио, 80)
Шахтер: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко (Траоре, 88), Мудрик, Судаков (Джурасек, 88), Бондаренко, Швед (Петряк, 67), Зубков (Сикан, 67)
Реал – Шахтер: итоги матча
- Группу F с 9 очками в активе возглавляет "Реал". "Шахтер" с 4 баллами остался вторым. "Лейпциг" набрал три балла и занимает третье место, а "Селтик" с 1 очком занимает последнее место.
- 11 октября "Шахтер" примет "Реал" в Варшаве. "Селтик" в тот день дома сыграет против "РБ Лейпцига".