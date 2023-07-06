Руслан Ротань будет тренером олимпийской сборной Украины по футболу.

В среду, 5 июля, сборная Украины U21 проиграла Испании в полуфинале молодежного Евро-2023 и вылетела из турнира.

Этот матч стал последним для Руслана Ротаня на посту главного тренера молодежной команды "сине-желтых". 41-летний специалист подвел итоги своей работы и попрощался с командой.

"Мы дошли до 1/2 финала. Когда два года назад мы собирались этим коллективом, не могли представить, что будем играть в полуфинале. Во-первых, я хочу поблагодарить родителей этих ребят, которые прекрасно их воспитали - это отличная команда. Я уже ребятам сказал, что мне очень приятно было с ними работать - каждая минута, проведенная вместе, будет в моем сердце навсегда.

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Нужно сказать большое спасибо академиям, клубам, которые воспитывали этих ребят. Спасибо всем, кто нас поддерживал, что болели за нас. Мы едем с этого турнира с высоко поднятой головой, но, к сожалению, ребята заслуживали большего", - приводит слова Ротаня Суспильне Спорт.

Напомним, ранее в Украинской ассоциации футбола сообщили, что Руслан Ротань покинет пост наставника сборной Украины U21 после завершения молодежного Евро-2023. К отбору на молодежное Евро-2025 сборную Украины будет готовить другой специалист, имя которого пока не разглашается.

В УАФ также заявили, что Руслан Ротань будет главным тренером олимпийской сборной Украины, которая выступит на футбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже. Отметим, что сборная Украины впервые в истории будет представлена на олимпийском турнире по футболу.

Добавим, что на молодежном Евро-2023 по футболу сборная Украины под руководством Руслана Ротаня на стадии группового этапа выиграла у Хорватии (2:0), победила Румынию (1:0) и сыграла вничью против Испании (2:2). В 1/4 финала "сине-желтые" сенсационно выбили сборную Франции U21 (3:1).

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