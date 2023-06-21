Победу "сине-желтым" принесли голы Кащука и Сикана.

В среду, 21 июня, состоялся поединок первого тура группового раунда молодежного Евро-2023, в котором сборная Украины противостояла Хорватии.

Игра проходила на стадионе "Джулешти" в Бухаресте и завершилась со счетом 2:0 в пользу "сине-желтых".

Счет в игре был открыт на 19-й минуте - с передачи Артема Бондаренко отличился Алексей Кащук.

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На старте второго тайма футболистам молодежной сборной Украины удалось удвоить свое преимущество - на 48-й минуте с передачи Алексея Кащука гол забил Даниил Сикан.

Украина U21 - Хорватия U21 - 2:0

Голы: Кащук, 19, Сикан, 48

Украина: Трубин, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бондаренко, Бражко, Кащук, Крыськив, Брагару, Сикан

Хорватия: Котарский, Чолина, Перкович, Франич, Сигур, Качавенда, Пршир, Булат, Батурина, Фриган, Бельо

Сборная Украины U21 в финальной части молодежного Евро-2023 играет в группе В, где ее соперниками являются сборные Испании, Румынии и Хорватии.

После первого тура "сине-желтые" идут на первом месте. Однако стоит учитывать, что сборные Испании и Румынии свой матч еще не сыграли.

В следующем туре молодежного первенства континента сборная Украины U21 сыграет против Румынии. Игра состоится 24 июня. Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

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