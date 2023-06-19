Победу "сине-желтым" принес гол Виктора Цыганкова.

В понедельник, 19 июня, состоялся поединок четвертого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором национальная сборная Украины противостояла Мальте.

Игра проходила в городе Трнава на стадионе имени Антона Малатинского и завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Сергея Реброва.

Первый тайм команды завершили без забитых голов.

Видео дня

На старте второго тайма сборная Украины получила шанс забить гол, за игру рукой судья назначил пенальти в ворота Мальты. Однако капитан "сине-желтых" не смог реализовать 11-метровый удар, пробив в перекладину.

На 72-й минуте матча суддя поставил второй пенальти в ворота Мальты. К "точке" подошел в этот раз Виктор Цыганков, который уверенно реализовал 11-метровый удар.

Украина - Мальта - 1:0

Гол: Цыганков, 72 пен

Украина: Трубин, Конопля, Кривцов, Забарный, Матвиенко (Миколенко, 46), Степаненко, Малиновский (Буяльский, 63), Ярмоленко (Сидорчук, 81), Цыганков (Сваток, 90+5), Судаков, Ванат (Довбик, 63)

Мальта: Бонелло (М. Грек, 45+3), З. Мускат, С. Борг, Ж. Борг, Д. Мбонг (Дегабриэле, 88), Янкам, Гийомье, Теума (Дж. Грек, 88), Камендзули, Джонс (Димек, 62), Нвоко (Саториано, 46)

Предупреждения: Ванат, 41, Малиновский, 56 - С. Борг, 51, Ж. Борг, 69

Видео гола:

Сборная Украины сыграла свой третий матч в рамках квалификации Евро-2024 по футболу. В активе "сине-желтых" две победы и одно поражение.

Ранее украинцы проиграли сборной Англии (0:2) и победили национальную команду Северной Македонии (3:2).

Сборная Мальты потерпела четвертое поражение в четырех играх отбора на ЧЕ.

В группе С лидирует сборная Англии, в активе которой 9 очков. Сборная Украины с 6 баллами идет второй. По три очка у Италии и Северной Македонии. Мальта пока остается без очков на последнем месте.

Следующие игры отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграет в сентябре. 9 сентября подопечные Сергея Реброва сыграют против Англии, а 12 сентября против Италии.

Вас также могут заинтересовать новости: